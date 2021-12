Ronald Donaway a assassiné son ex-femme : la police de l’État du Delaware

Un homme du Delaware est accusé d’avoir tué son ex-femme lors d’une attaque contre une maison qu’elle occupait. Ronald Donaway, 74 ans, a été arrêté mercredi, selon la police de l’État du Delaware. Les agents n’ont pas identifié l’ex-femme du défendeur; ils ont seulement dit qu’elle avait 70 ans.

Des soldats ont été dépêchés mercredi vers 18h18 au bloc 11000 d’Abbys Way à Bridgeville à propos d’une fusillade signalée, a annoncé la police d’État dans un communiqué de presse. La victime et son petit-fils de 23 ans se trouvaient dans une maison à cet endroit lorsque Donaway est arrivé, a indiqué la police.

« Alors qu’il était dehors, Donaway a commencé à tirer avec un fusil sur les fenêtres du salon, de la cuisine et des chambres », a déclaré la police. « La femme de 70 ans a été touchée par des coups de feu dans la cuisine où elle est décédée des suites de ses blessures. Alors que Donaway tirait sur la résidence, le petit-fils s’est enfui par la fenêtre d’une chambre pour s’échapper et n’a pas été blessé. Le suspect est ensuite entré dans la maison pendant une courte période avant de fuir les environs dans une Kia noire. Alors que les soldats intervenaient sur les lieux, un contrôle routier a été effectué sur le véhicule de Donaway à l’entrée de la communauté et il a été placé en garde à vue sans incident.

Donaway est accusé de meurtre au premier degré, de possession d’une arme à feu lors de la perpétration d’un crime, d’invasion de domicile et de mise en danger imprudente au premier degré. Il a été interpellé puis emprisonné à l’établissement correctionnel de Sussex avec une caution en espèces de 900 000 $, ont déclaré des agents.

Au début de l’enquête, la police d’État a seulement déclaré que les routes de la région étaient fermées et qu' »il n’y avait aucune menace pour la sécurité de la communauté » dans son ensemble.

L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête, ont indiqué des agents. Ils demandent à toute personne ayant des informations de contacter le dét. Marc Csapo au (302) 741-2729 ou par courriel à [email protected]

La police d’État a également demandé à toute personne ayant perdu un être cher de demander de l’aide :

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime ou témoin d’un crime ou avez perdu un être cher à la suite d’une mort subite et avez besoin d’aide, l’Unité des services aux victimes de la police de l’État du Delaware/Centre d’aide aux victimes du Delaware est disponible pour vous offrir soutien et ressources. 24 heures sur 24 via une hotline gratuite 1800 VICTIME-1. (1-800-842-8461). Vous pouvez également envoyer un courriel à l’Unité des services aux victimes à [email protected]

[Booking photo via Delaware State Police]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]