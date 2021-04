Ronald Koeman a mal à la tête de la sélection avant la rencontre de Barcelone

Barcelone revient au combat lundi en Liga contre le Real Valladolid après la pause internationale et espère conserver la superbe forme dont il a fait preuve en 2021, ce qui a contribué à raviver ses espoirs de titre.

Ronald Koeman sera également boosté par le retour de blessure de certains joueurs clés. Ronald Araujo est de nouveau en forme, Gerard Pique n’est pas trop loin et Sergi Roberto devrait être prêt pour le match de lundi.

Pourtant, le retour à la forme physique des trois défenseurs donnera également à Koeman un casse-tête de sélection. Le Néerlandais a utilisé le milieu de terrain Frenkie de Jong comme l’un de ses trois défenseurs centraux lors des derniers matchs, mais le joueur de 23 ans peut maintenant revenir à sa position préférée.

Si De Jong, comme prévu, retourne au milieu de terrain, Koeman doit décider qui abandonne. Il est difficile de deviner ce que va faire Koeman, mais un joueur qui pourrait se retrouver sur le banc est Antoine Griezmann.

Sergio Busquets, Pedri et Lionel Messi ont tous l’air de partants garantis, tandis qu’Ousmane Dembele est en bonne forme cette saison et semble avoir plus de chances de jouer en attaque que Griezmann.

Il y a toujours une chance que De Jong puisse continuer dans un rôle plus défensif. S’il le fait, c’est probablement une mauvaise nouvelle pour Oscar Mingueza. Le joueur de 21 ans a fait un excellent travail après son arrivée dans l’équipe cette saison, mais il est le défenseur le moins expérimenté.

Bien sûr, il y a toujours une chance que De Jong puisse faire une pause lundi. Le Néerlandais a toujours été présent en Liga cette saison et a également disputé les trois éliminatoires de la Coupe du monde des Pays-Bas pendant la trêve internationale. Il n’est également qu’à une réservation d’une interdiction d’un match et Koeman ne voudra pas qu’il soit suspendu pour El Clasico.

Koeman pourrait toujours changer de formation maintenant que ses blessures défensives se sont atténuées, mais cela semble peu probable étant donné que le Barça a bien semblé avec trois défenseurs centraux et que le changement de tactique a donné de bons résultats.

Tout cela signifie que Koeman a beaucoup à réfléchir sur la sélection de son équipe avant les 10 derniers matchs de la Liga de son équipe de la saison. C’est un bon problème à avoir bien sûr et cela signifie que la feuille d’équipe du Barça pour le match de lundi devrait être une lecture intéressante.