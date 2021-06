Ronald Koeman confirme que Memphis Depay à Barcelone “est presque terminé”

in

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, a confirmé mercredi que Memphis Depay était sur le point de sceller un passage au Camp Nou.

Depay a déclaré plus tôt dans la journée lors d’une conférence de presse qu’il souhaitait jouer pour Ronald Koeman et a exhorté les supporters à “attendre, et la nouvelle viendra”.

Koeman a proposé une nouvelle mise à jour et a déclaré que l’accord n’était pas encore complètement finalisé mais qu’il n’était certainement pas loin.

“Memphis a dit quelque chose à ce sujet aujourd’hui et je peux le confirmer. C’est presque fini. Il n’est pas encore signé, mais presque. Je le voulais en janvier dernier, mais si cela arrive maintenant, c’est super.

Le patron de Barcelone a également parlé de manquer Georginio Wijnaldum. Koeman aurait souhaité faire venir le milieu de terrain de Liverpool, mais le Néerlandais s’est plutôt retrouvé au PSG.

“Cela avait aussi à voir avec la situation à Barcelone”, a-t-il déclaré. « Une autre partie est intervenue. J’en ai parlé à Gini et c’était à lui de faire le choix. Origine | Voetbal International

Les fans de Barcelone pourront voir Memphis en action jeudi lorsque les Pays-Bas affronteront l’Autriche lors de leur deuxième match de groupe de l’Euro 2020.