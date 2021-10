Ronald Koeman discute de son avenir à Barcelone avant le choc de l’Atletico Madrid

Ronald Koeman a affronté la presse avant potentiellement son dernier match à la tête de Barcelone samedi contre l’Atletico Madrid en Liga.

L’entraîneur néerlandais a répondu aux rumeurs sur son avenir et a effectivement lancé son presse avec un grand sourire en disant : « Souvenons-nous de Louis van Gaal avec cette phrase. Bonjour mes amis de la presse.

Sans surprise, cela a rapidement amené la question de savoir s’il restait, à laquelle Koeman a répondu: “Je reste toujours, oui.”

Voici le reste du presseur.

Koeman si c’est son dernier match

Personne ne m’a rien dit. J’ai appris que le président était ici ce matin mais je ne l’ai pas vu. Le club ne m’a rien dit. J’ai des oreilles, j’ai des yeux. Je sais déjà qu’ils divulguent beaucoup de choses, mais ils ne m’ont rien dit.

Koeman sur la façon dont il gère la situation

C’est une question pour demain. Je ne suis pas la chose la plus importante mais l’équipe. L’équipe doit obtenir un résultat positif. Je suis ici pour l’amour du Barça, je suis arrivé dans une situation très compliquée et cela semble plus compliqué maintenant qu’au premier jour. Chacun a son avis mais je ne m’intéresse qu’aux joueurs et à la préparation du match.

Koeman sur ce qui manque au Barca

Il y a un manque d’équilibre. Nous avons peu d’attaquants disponibles. Ansu est sur le chemin du retour mais cela prendra un certain temps après tant de temps absent. Nous manquons de joueurs en tête-à-tête, de vitesse et d’efficacité. L’Atletico s’est créé moins d’occasions que nous la saison dernière, mais il est capable de tirer au but et de marquer. L’autre jour en Ligue des champions, nous avons eu quatre occasions, et vous devez marquer un ou deux buts, mais nous ne l’avons pas fait. Et cela coûte.

Koeman sur ce qu’il ressent au milieu de toutes les spéculations

Honnêtement, je pourrais être mieux.

Koeman sur ses meilleurs et ses pires moments à Barcelone

Dois-je répondre à cela ? C’est comme si j’étais déjà parti. Le meilleur moment a certainement été de signer le contrat pour devenir l’entraîneur du Barça. Le pire? Le départ de Lionel Messi.

Koeman sur s’il ressent un manque de respect envers lui

Il n’est pas nécessaire de répondre à cela. Qu’est-ce que tu penses? Il ne s’agit même pas d’être bon ou mauvais. Pour moi, c’est le traitement qui compte.

Koeman sur si un autre entraîneur ferait mieux

Je ne sais pas, dois-je aussi parler pour un autre entraîneur ? Il y a beaucoup de jeunes. On parle beaucoup du système et c’est parce qu’il y a d’autres joueurs disponibles. Si j’avais un sac d’argent, Messi serait toujours là. Et je ferais venir d’autres joueurs pour dominer et presser.

Koeman sur l’évaluation de son temps au Barca

J’en ai marre de me défendre. Tout le monde peut analyser la situation du club et de l’équipe. Nous avons fait des choses importantes malgré de gros changements au club. Il y aura des gens qui penseront qu’il y a eu un manque de respect et que le club doit donner du temps à cette équipe. Je voudrais m’expliquer quand le jour arrivera

Koeman explique comment le Barça peut s’améliorer

Travailler et changer les choses dans l’équipe. Nous allons récupérer des personnes importantes, notamment en attaque, et nous devons suivre ce plan. Et je sais que cela dépend des résultats parce que c’est normal.

Koeman sur l’Atletico

Ils ont été champions la saison dernière. Ils l’ont mérité avec leur jeu. Ils sont compétitifs. Il est difficile de trouver des écarts et ils défendent très bien dans leur zone. C’est une super équipe. Il faut essayer d’être bon avec la dernière passe pour se créer des opportunités. On n’aura sûrement pas plus d’occasions que contre Benfica mais si on en a trois ou quatre, il faut marquer pour gagner.

Koeman sur Jordi Cruyff

C’est vrai que dès le premier jour il m’a dit qu’il ne serait pas entraîneur dans ce club. Il a dit au club. Je lui parle tous les jours et ce dont je lui parle est entre nous.