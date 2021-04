Ronald Koeman envoie un message à Ousmane Dembélé au milieu des spéculations Man Utd ⋆ 10z virale

Ousmane Dembélé a eu des entretiens avec Manchester United l’été dernier (photo de TF-Images / .)

Barcelone patron Ronald Koeman a exhorté Ousmane Dembélé à rester au Camp Nou, au milieu de l’intérêt de Manchester United.

Le Français a un peu plus d’un an à courir sur son contrat avec les Catlans et United sont prêts à tester la détermination de Barcelone pour le garder cet été.

United a été vif sur la saison dernière et Dembele a discuté d’un prêt long de la saison avec beaucoup de Barcelone, mais les pourparlers se répartissait comme Koeman a tenu à garder l’ancien ailier de Dortmund.

Les performances de ce terme Dembele ont quitté le Français en position de force d’entrer dans les négociations de contrat à la fin de la saison et il a été suggéré que Barcelone pourrait encaisser, compte tenu de leurs problèmes financiers.

Mais Koeman a insisté sur le fait qu’il veut garder l’ailier, bien qu’il a clairement indiqué que le club pourrait passer outre sa décision.

Dembele a bénéficié d’une belle campagne au Camp Nou (Photo Juan Manuel Serrano Arce / .)

«Il est un joueur important, dit

« Il a montré que, avec sa performance ici [against Real Valladolid] et surtout le but qui nous a donné trois points. Le développement de ousmane cette saison a été vraiment bon.

« Physiquement, il est beaucoup amélioré; Je pense que cela a été la clé de sa qualité et la cohérence de jouer autant de jeux. Alors, oui, si elle est à moi, je lui souhaite séjourner avec nous.

États-se tourna vers DEMBELE l’été dernier après avoir refusé de £ 108m demander le prix pour Jadon Sancho rencontre Dortmund.

Amad Diallo, 18 ans, a finalement été signé de Atalanta dans une valeur d’affaire jusqu’à £ 37m, mais Ole Gunnar Solskjaer reste désireux de signer un ailier établi cet été.

