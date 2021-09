Ronald Koeman espère rester entraîneur de Barcelone

Ronald Koeman a parlé de son avenir à Barcelone et a clairement indiqué qu’il souhaitait rester au Camp Nou.

Le Néerlandais est dans la deuxième année de son contrat actuel au club et il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait se voir proposer un nouveau contrat.

Koeman dit qu’il est enthousiasmé par l’avenir et espère pouvoir continuer comme entraîneur pendant encore quelques années dans une interview avec Diario Sport qui sera publiée dans son intégralité mercredi.

«Mais je pense que tout cela grâce à nos décisions, aux entraîneurs et au staff technique. Le Barça a de jeunes joueurs avec un immense avenir immédiat et j’espère que dans trois, quatre ou cinq ans, je pourrai continuer à être leur entraîneur.

Le président Joan Laporta a également été interrogé sur l’avenir de Koeman dans son interview avec TV3 lundi et a confirmé qu’il avait déjà parlé au Néerlandais d’une prolongation.

“Koeman a tout mon soutien, mon respect et toute la confiance pour qu’il puisse travailler le plus confortablement possible. Nous avons déjà parlé plusieurs fois avec Rob Jansen, son agent, alors nous parlons.

“J’ai dit à l’entraîneur qu’il devait être fort, il ne peut pas être en position de faiblesse pour mettre fin au contrat, alors j’ai évoqué la possibilité de prolonger le contrat.”