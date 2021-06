Ronald Koeman est sur le point de rester à Barcelone – rapport

Cette semaine, le président du club, Joan Laporta, affirmera que Ronald Koeman restera aux commandes en tant que manager du FC Barcelone, selon un nouveau rapport.

Laporta avait refusé de s’engager publiquement envers Koeman, qui avait été embauché par Josep Maria Bartomeu, l’ancien président. Koeman a toujours un contrat avec une clause de rachat importante.

Il est question d’une rencontre entre le président et le manager au cours de laquelle Laporta a insisté sur le fait que Koeman devrait jouer un style de jeu plus attrayant et plus offensif. Laporta aurait évoqué la section féminine de Barcelone, qui a récemment remporté le triplé en jouant une marque de football très élégante.

Koeman aurait expliqué qu’il jouait comme il le faisait en raison des joueurs à sa disposition. La paire a parlé des joueurs qui pourraient venir, ce qui conduirait Barcelone à jouer un style de football différent, en particulier, en utilisant la formation 4-3-3. Laporta

Un autre sujet de discussion était le contrat du directeur. Laporta espère réduire le salaire de base, tout en augmentant les primes basées sur la performance.

Aucun accord n’a été conclu jusqu’à présent, mais il est entendu qu’un accord est susceptible d’être conclu.

Le refus précédent de Laporta de s’engager à long terme avec Koeman avait agacé l’agent du directeur, qui a comparé la situation à dire à quelqu’un qu’il ne se marierait qu’après avoir d’abord cherché quelqu’un d’autre.

Le président aurait ciblé Hansi Flick, qui avait quitté le Bayern Munich pour entraîner l’équipe nationale allemande. Une approche de dernière minute des Catalans aurait été rejetée.