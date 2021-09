Ronald Koeman et le Clan des Hollandais

07/09/2021 à 16h45 CEST

Nouvel entraîneur nouvelle équipe. Ce n’est pas quelque chose qui est toujours vrai, mais c’est généralement courant. Les techniciens ont fait confiance à des hommes en qui ils placent leur foi et leur avenir, et quelque chose de similaire s’est produit à Barcelone. Ronald Koeman affronte sa deuxième saison à la tête de l’équipe du Barça et sur ce marché des transferts, il est devenu clair que les Néerlandais auront un poids très important.

Au centre du terrain, il avait déjà Frenkie De Jong et sur le côté droit avec Sergiño Dest, mais l’été a apporté bien des surprises. Ce n’est pas seulement l’arrivée de Memphis Depay, ce qui est compris comme une nécessité au point, mais pour la signature de Luuk de jong. Le Barça a fait venir un attaquant qui était un rejet de Séville et a laissé une star comme Antoine Griezmann aller à un rival direct, l’Atlético de Madrid.

Barcelone a passé en deux ans d’avoir un trident formé par Griezmann, Leo Messi et Luis Suárez avoir un autre composé de Memphis Depay, Braithwaite et Dembélé. La baisse de niveau est remarquable. Au moins, le retour d’Ansu Fati soulève l’illusion d’un passe-temps qui sait que des temps difficiles arrivent.

Il n’y a aucun moyen de prendre l’opération au-delà du fait que Ronald Koeman a maintenant quatre compatriotes sur la liste. Le bon? Que Memphis Depay se démarque avec des buts et un bon jeu dans les premiers jours. L’attaquant lyonnais a clairement fait savoir qu’il n’était pas à Barcelone pour une promenade et cela donnera beaucoup à dire sur la conduite de l’attaque des Catalans.

Barcelone et les entraîneurs néerlandais

Le Barça a eu cinq entraîneurs des Pays-Bas tout au long de son histoire. Le premier fut Rinus Michels, qui remporta une Ligue et une Coupe du Roi avec les Catalans entre 1971 et 1978. Puis vint la légende Johann Cruyff, qui remporta une Coupe du Roi, 4 Ligues, 3 Supercoupes d’Espagne, une Coupe d’Europe, un Super d’Europe. Coupe et une Coupe des vainqueurs de coupe entre 1988 et 1996. Louis Van Gaal n’a passé que quatre saisons (1997-2003, mais il a eu le temps de gagner deux championnats, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du Roi. Entre 2003 et 2008, il a débarqué dans le ville Le comte Frank Rijkaard, qui s’est imposé avec une Ligue des champions, deux championnats et deux Super Coupes. C’est maintenant au tour de Ronald Koeman, qui a déjà remporté une Copa del Rey et en est à sa deuxième année.