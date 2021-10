Ronald Koeman et une défaite douloureuse contre l’éternel rival

24/10/2021 à 19:16 CEST

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a certifié sa troisième défaite à la tête du projet sportif face au Real Madrid en Liga. Le but de Kun Agüero dans les mesures finales n’a pas servi à annuler ceux de David Alaba et Lucas Vázquez etl Le Real Madrid a pris d’assaut le Camp Nou pour prendre les trois points et devenir le leader virtuel de la Liga.

Le Néerlandais, qui reste au centre de l’ouragan en raison des mauvais résultats de l’équipe et du mauvais niveau de jeu, il est devenu le deuxième entraîneur de l’histoire du club à terminer ses trois premières Classiques par une défaite. Les blancs ont ainsi signé leur quatrième victoire consécutive contre l’équipe azulgrana (le meilleur record depuis 1965) et un total de cinq matchs sans perdre.

3 – Ronald Koeman 🇳🇱 est devenu le deuxième entraîneur de l’histoire de la @LaLiga à perdre ses trois premiers matches #ElClásico, après Patrick O’Connell entre 1935 et 1940, également avec Barcelone. La douleur. pic.twitter.com/XuXGMAjHyv – OptaJose (@OptaJose) 24 octobre 2021

Seul Patrick O’Connell avait pour l’instant signé trois défaites lors de ses trois premiers Clásicos en Liga entre 1935 et 1940.. La défaite intervient dans une situation délicate pour le FC Barcelone, qui n’a pas montré un niveau élevé tout au long de la saison et il est l’une des équipes les plus vulnérables, après le départ de Leo Messi du club et la grave crise économique.

Ronald Koeman, suspecté

La défaite au Camp Nou contre le Real Madrid, malgré la bonne image laissée par l’équipe, dregardez la figure spécialement touchée de Ronald Koeman. Après les buts encaissés contre le Bayern et Benfica, en plus de la défaite au Wanda Metropolitano, le Néerlandais continue d’être le principal pointé du doigt par les supporters du Barça, qui n’arrêtent pas d’ajouter des défaites dans les grands matchs.

Jusqu’à présent, l’entraîneur a réussi un total de 65 matchs : 40 victoires, 11 nuls et 14 défaites. Il a pris les rênes de l’un des moments les plus difficiles du club après avoir succombé 2-8 au Bayern en Ligue des champions : il a offert l’équipe de jeunes et a remporté la Copa del Rey la saison dernière, mais le niveau de jeu et les mauvais résultats dans les grands matchs le conditionnent en tout point.