Ronald Koeman insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème avec Riqui Puig à Barcelone

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a parlé de Riqui Puig et a insisté sur le fait qu’il n’avait rien contre le jeune milieu de terrain.

Puig a à peine figuré sous le Néerlandais, qui lui a conseillé de sortir en prêt la saison dernière, et attend toujours ses premières minutes de la nouvelle campagne.

On a demandé à Koeman s’il avait “quelque chose contre” Puig et a nié avoir eu un problème avec le milieu de terrain, mais n’a pas vraiment expliqué ce qu’il devait faire pour gagner sa confiance.

“Pas du tout! Non! Nous avons parlé avec Riqui à plusieurs reprises, à l’entraînement, analysant ce qu’il doit améliorer pour obtenir des chances », a-t-il déclaré. “Les gens cherchent à nous opposer les uns aux autres, mais la vérité est la suivante : je veux gagner, les joueurs veulent gagner, le club veut gagner, les fans veulent gagner… et je choisis les meilleures équipes. Si nous gagnons, je suis un bon entraîneur ; si nous perdons, une catastrophe. C’est comme ça. Laissez-moi au moins prendre les décisions que je pense devoir prendre. Origine | Journal Sportif

Il est difficile de voir autre chose qu’une autre saison frustrante pour Puig à Barcelone, même si Miralem Pjanic et Ilaix Moriba sont partis. Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Pedri sont confortablement le trio de milieu de terrain préféré de Koeman avec les jeunes Gavi et Nico Gonzalez également maintenant sur la scène.