Ronald Koeman: L’année dernière, Barcelone a dessiné des matchs comme aujourd’hui

Ronald Koeman a fait part de ses réflexions sur la victoire 2-1 de dimanche sur Getafe en Liga et estime que c’est le genre de match que son équipe aurait perdu des points la saison dernière.

Le Barça a fait un début de match parfait avec un but précoce de Sergi Roberto, mais a été repoussé lorsque Sandro Ramirez a porté le score à 1-1 après 19 minutes.

Memphis Depay s’est avéré être le vainqueur du match du Barca avec un autre beau but en seconde période et Koeman semblait assez satisfait de la performance de son équipe.

« Un match difficile. Getafe est une équipe solide. On a très bien commencé, ils nous ont égalés… on avait le contrôle du jeu mais on ne s’est pas créé beaucoup d’opportunités.

«Je pense qu’en deuxième mi-temps, nous avons abaissé notre jeu avec le ballon. Nous avons eu plus de pertes. Il faut noter le travail et l’attitude que nous avons eu pour gagner le match. Différent de l’année dernière. L’année dernière, nous avons égalé les matchs comme aujourd’hui. Je suis très content de l’équipe.

«Nous avons perdu des ballons en seconde période, nous étions plus inquiets et Getafe s’en est rendu compte. Défensivement, nous avons livré. Ils n’ont pas eu de grandes opportunités. Nous devons gagner à domicile. L’année dernière, nous avons perdu des points ici et cette année, nous avons deux victoires à domicile.