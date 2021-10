Deux défaites humiliantes en Ligue des champions et un mauvais début de campagne en Liga ont vu Ronald Koeman limogé par Barcelone.

Le joueur de 58 ans a été licencié à la suite d’une défaite 1-0 contre le Rayo Vallecano mercredi soir (27 octobre)

Un début de saison désastreux voit Ronald Koeman limogé par Barcelone

Le FC Barcelone a relevé Ronald Koeman de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première – FC Barcelone (@FCBarcelona) 27 octobre 2021

Inévitable

Après avoir perdu en Ligue des champions contre Benfica, il était presque inévitable de voir Barcelone limoger Ronald Koeman. Lors de deux matches de groupes successifs de la Ligue des champions, Barcelone n’a même pas réussi un tir cadré et la manière dont les performances ont conduit à la défaite est devenue trop difficile à assumer pour le président Joan Laporte, le club étant confronté à l’ignominie potentielle de manquer le KO de l’UCL. étapes.

Ils ont réussi à battre le Dynamo Kyiv lors de la troisième journée, mais après avoir perdu contre le Real Madrid lors du Clasico et du Rayo Vallecano lors de matches consécutifs de la Liga, il a été décidé qu’il ne durerait plus.

Déclaration de Barcelone

Déclaration : « Le FC Barcelone a relevé Ronald Koeman de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Le président du club, Joan Laporta, l’a informé de la décision après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ronald Koeman fera ses adieux à l’équipe jeudi à la Ciutat Esportiva ». – Francesco Porzio (@fraporzio95) 27 octobre 2021

Ronald Koeman limogé n’a jamais été à l’aise

Après la défaite de Benfica, Koeman lui-même n’a jamais été à l’aise sur la sellette et, bien qu’il ait dit qu’il sentait que les joueurs étaient avec lui, il n’était pas sûr du conseil d’administration comme il l’a déclaré lors de la conférence de presse d’après-match lorsqu’on lui a demandé s’il avait leur confiance : « Je ne sais pas. »

Koeman a même admis qu’il dirigeait une équipe barcelonaise très éloignée de celle à laquelle tout le monde était habitué depuis des années : « Ce n’est pas l’équipe d’antan. C’est clair comme du cristal.

La perte de Lionel Messi n’a pas seulement été un moment énorme pour le joueur, mais elle a emporté l’atout vedette du Barça et a laissé à Koeman un défi de taille pour essayer de construire l’équipe sans l’Argentin, qui est parti pour le Paris Saint-Germain alors que Barcelone cherchait à essayer d’équilibrer leurs livres, avec des dettes incontrôlables.

Pressions financières

Barcelone sera confrontée à un défi intrigant pour trouver le remplaçant de Koeman, car le payer aura un prix. Ils sont déjà au bord des règles du fair-play financier de la Liga, ce qui signifie que l’arrivée de nouveaux joueurs ne peut se faire qu’en payant un quart de la valeur de ceux sur lesquels ils vendent. Le limogeage de Koeman ne fait qu’augmenter la pression sur les finances du club.

Pour Barcelone et Joan Laporte cependant, ce sont les résultats et les performances sur le terrain qui ont fait que ce risque financier valait la peine d’être pris et ont laissé Koeman sans emploi – laissé pour panser ses blessures.

