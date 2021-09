Ronald Koeman ne pense pas que la vengeance alimentée par “8-2” soit suffisante pour faire tomber le Bayern Munich

Le manager du FC Barcelone Ronald Koeman est bien conscient de la ligne de score la dernière fois du Bayern Munich.

Bien que beaucoup de ses joueurs aient également réalisé ce qui s’est passé, Koeman veut que son équipe reste concentrée.

« Cela fait plus d’un an et plusieurs joueurs ont beaucoup souffert de ce match. Nous avons une opportunité unique demain. Nous pouvons blesser le Bayern et nous avons une bonne équipe pour cela. Nous devons jouer notre style pour blesser l’adversaire », a déclaré le manager du FC Barcelone Ronald Koeman (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Nous avons eu des changements dans l’équipe et nous avions besoin de temps, mais le football ne vous en donne pas. Ce sera un match intéressant et nous pourrons tirer de bonnes conclusions sur notre position après le match. »

Koeman, cependant, ne pense pas que la « vengeance » suffira à faire tomber les Bavarois. Le FC Barcelone devra surpasser les visiteurs.

“Nous savons que le Bayern est une grande équipe, avec des joueurs de qualité individuelle et expérimentés. Nous voulons disputer la Ligue des champions et nous jouons à domicile demain. Nous allons essayer d’obtenir un bon résultat pour commencer la Ligue des champions », a déclaré Koeman.