Ronald Koeman n’est pas sûr de l’avenir de Barcelone après la dernière défaite en Ligue des champions avec les cotes de Xavi sur le favori pour le remplacer en tant que prochain manager

L’entraîneur-chef de Barcelone, Ronald Koeman, subit une pression énorme et ne sait même pas combien de temps il tiendra au club, après leur dernière défaite en Ligue des champions.

Une défaite 3-0 contre Benfica signifie qu’il s’agit du pire début de campagne des géants espagnols en Ligue des champions et qu’il occupe actuellement le bas du groupe E.

Koeman ressent la pression et il ne semble pas que Barcelone sortira de son groupe de Ligue des champions

Benfica a infligé la deuxième défaite européenne consécutive du club 3-0 après la victoire du Bayern Munich sur le même score au Camp Nou

L’équipe de Koeman a connu deux saisons difficiles avec des problèmes financiers affectant le club à la fois sur et en dehors du terrain.

En conséquence, ils ont perdu Luis Suarez et le meilleur buteur de tous les temps Lionel Messi, respectivement partis pour l’Atletico Madrid et le Paris Saint-Germain.

C’est devenu si grave que le bookmaker William Hill a suspendu les paris sur la suppression du manager, la légende du Barça Xavi étant un grand favori à 2/1 pour le remplacer.

“Comme je l’ai dit l’autre jour, concernant mon avenir, je ne peux rien dire”, a déclaré Koeman après la dernière défaite en Ligue des champions.

“Parce que je ne sais pas ce que pense le club à cet égard, et je ne veux plus répondre à aucune question à ce sujet car ce n’est pas entre mes mains. On verra.

« À la fin, les coupables [in defeat] sont les entraîneurs. Mais je pense que dans de nombreuses phases du jeu, nous avons très bien mis en œuvre notre plan parce que nous étions supérieurs à eux. De 2-0, nous avons eu des problèmes.

AS a opté pour ‘Sunk’

Le titre de Marca criait “Total Disaster”

«Mais nous avons eu l’occasion de marquer deux buts dans le match. Nous n’étions pas inférieurs, sauf en efficacité dans le jeu.

Aussi mauvais soit-il, Barcelone reste invaincu en Liga cette saison mais semble si loin d’accumuler le moindre succès, tant au niveau national qu’en Europe.

Les réactions aux journaux espagnols suggèrent que Barcelone était “contre les cordes”, Marca considérant le résultat d’hier comme une “calamité totale”.

“Il ne sert à rien de comparer cela avec les équipes de Barcelone d’antan”, a ajouté Koeman. « C’est clair comme de l’eau. Je ne peux que vous donner mon avis sur mon travail au club, je me sens soutenu par mes joueurs et leur attitude.

«Là où vous devez gagner, c’est avec les joueurs que nous avons, en jouant à notre manière. Avoir le ballon et créer des opportunités et c’est ce que nous avons fait. Mais si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas le match.