Ronald Koeman : « Nous devons contrôler leur contre-attaque »

L’entraîneur-chef du FC Barcelone Ronald Koeman s’est adressé aux médias avant le Clasico de demain, où Barcelone accueillera le Real Madrid au Camp Nou. Koeman a répondu aux questions sur les tactiques, les affrontements et d’autres choses.

« Ni nous à eux ni eux à nous ne pouvons être surpris. » Koeman a dit de la bataille tactique. «Les deux analysent le rival et savent à quoi s’attendre. C’est une équipe très expérimentée, avec de grands joueurs. Pour nous, la possession sera importante. Il faut être bien organisé quand on a le ballon et qu’on le perd. Vous devez contrôler leur contre-attaque «

On a également demandé à Koeman qui, selon lui, avait la meilleure équipe entre les deux équipes.

« Je ne sais pas. » Koeman a répondu. « Il y a une différence d’expérience, même si nous avons aussi des joueurs expérimentés. Nous sommes plus ou moins les mêmes. Il y a des détails dans lesquels eux et d’autres peuvent être meilleurs. Nous essayons d’en tirer le meilleur parti et je ne vois pas de favori pour demain.

Enfin, Koeman parlait du duel Ansu Fati contre VInicius.

« Je ne pense pas que ce soit un duel entre joueurs », a expliqué Koeman. « Ils sont tous les deux jeunes et doivent montrer beaucoup de choses. Comme je l’ai dit, vous devez laisser Ansu un peu calme, laissez-le récupérer. Vous n’avez pas à penser que ce n’est pas seulement Ansu. Il fait partie d’une équipe dans laquelle il peut faire la différence.