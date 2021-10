Ronald Koeman parle d’Ansu Fati, Dani Alves et Coutinho avant le choc contre le Dynamo Kiev

Ronald Koeman a eu des mises à jour intéressantes avant le choc de la Ligue des champions de Barcelone avec le Dynamo Kiev au Camp Nou mercredi.

Le Néerlandais a eu de bonnes nouvelles sur le nouveau contrat d’Ansu Fati, a expliqué en quoi c’était un match incontournable pour les Catalans et a également répondu aux rumeurs de Dani Alves.

Voici les meilleurs morceaux :

Koeman sur Dynamo Kiev

Nous avons gagné la saison dernière contre eux. À l’heure actuelle, le Dynamo Kiev est une meilleure équipe que l’année dernière. Évidemment, nous savons ce qu’ils peuvent apporter. Demain, nous jouons pour notre avenir en Ligue des champions après avoir perdu les deux premiers matches et nous savons que nous devons gagner.

Koeman si c’est un match décisif

Oui, c’est décisif, comme je viens de le dire. Il faut gagner pour avoir une chance de progresser. Il n’y a pas d’autre choix que de gagner. Nous savons parfaitement ce que nous devons faire.

Koeman sur la Ligue des champions

Nous pouvons concourir oui, mais nous ne pouvons pas exiger qu’ils gagnent la Ligue des champions car il y a d’autres équipes qui sont devant nous. Nous allons essayer d’atteindre ce niveau avec nos nouveaux joueurs et nos jeunes. Nous devons récupérer les joueurs blessés, ils sont absents depuis un bon moment et ne sont toujours pas au meilleur de leur forme, mais tout va dans le bon sens. Nous pouvons sortir et concourir et je pense que nous pouvons passer cette phase de groupes.

Koeman sur l’approche de l’équipe

Je pense qu’il y a des joueurs très expérimentés qui devront montrer l’exemple aux jeunes. Les jeunes joueurs ont montré, face à cette pression, qu’ils savent être un joueur du Barça, qu’ils ont joué des matchs importants.

Koeman sur jusqu’où le Barça peut aller

Nous devons continuer comme nous l’avons fait lors du dernier match. Nous avons joué une excellente première mi-temps, réduit un peu le rythme en deuxième mi-temps, mais l’équipe était à un bon niveau et c’est le niveau que nous exigeons. Quand on n’a pas le ballon, il faut être agressif, bien presser l’adversaire. Je pense qu’il y a place à amélioration.

Koeman sur son onze de départ avant le classique

Je ne prends pas en compte le nom du rival. Le prochain rival est toujours le plus important. Il faut essayer d’amener chaque joueur à son meilleur niveau. C’est pourquoi j’ai dit qu’il était impossible pour Ansu de jouer trois matchs entiers en sept jours.

Koeman sur Coutinho

Philippe a également été absent pendant un bon moment, il a donc besoin de minutes de match pour s’améliorer physiquement et se remettre en forme. Nous connaissons ses qualités, il sait qu’il y a de la concurrence pour son poste, tant au milieu de terrain qu’à l’avant. C’est définitivement un joueur important pour les matchs à venir.

Koeman explique pourquoi l’UCL est plus difficile que la Liga

Parce que beaucoup d’autres équipes se sont beaucoup améliorées. Et le Barça au cours des 4-5 dernières années a baissé son niveau. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux donner mon avis que d’après ce que j’ai vu depuis que je suis ici. Il y a des équipes en ce moment qui ont des effectifs plus équilibrés, avec 23 joueurs internationaux et une meilleure situation économique que la nôtre. Il y a beaucoup de raisons.

Koeman sur les rumeurs de Dani Alves

Je ne sais pas grand-chose sur cette situation, si le club a parlé de lui, ou de la possibilité, je ne sais pas. Je préfère ne pas commenter.

Koeman sur jusqu’où le Barça peut aller

Je ne sais pas honnêtement. Tout dépend des circonstances. De plus, il n’est pas normal d’exiger qu’une équipe se rende en quarts, demi-finales, finale. Ce n’est pas le bon moment pour y penser. Nous devons penser à gagner le match, nous exigeons de gagner le match demain, c’est la première étape.

Koeman sur si Ansu est sur le point de renouveler

La seule chose que je sais, c’est ce que vous avez dit. Ils sont sur le point de parvenir à un accord. Je pense que c’est une nouvelle très importante. On parle d’un jeune joueur avec beaucoup de qualité. Il fait partie de ceux qui marqueront l’avenir de ce club.