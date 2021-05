Ronald Koeman parle d’Ansu Fati, Luis Suarez et Ousmane Dembele avant le choc de l’Atletico Madrid

Ronald Koeman a fait face à la presse vendredi pour évoquer le match décisif de Barcelone en Liga samedi au Camp Nou contre le leader de l’Atletico Madrid.

Le patron de Barcelone a parlé des Rojiblancos, Luis Suarez, a offert une mise à jour sur Ansu Fati et ses réflexions sur son interdiction de la ligne de touche de deux matchs.

Voici les meilleurs morceaux:

Koeman sur Atletico

Je pense que nous sommes tous les deux de très bonnes équipes et nous nous battons avec deux autres très bonnes équipes pour le titre. Vous ne pouvez pas comparer les deux équipes, les styles sont très différents. L’équipe qui joue en tant qu’unité et est forte mentalement et, dans notre cas, nous devons aussi être bons avec le ballon et bien défendre.

Message de Koeman à ses joueurs

C’est vrai pendant une saison, vous avez vos hauts et vos bas. Je pense que nous avons réussi à récupérer beaucoup de points en championnat pour être là où nous en sommes maintenant. Ce n’est pas quelque chose que nous attendions il y a 4-5 mois. Donc, le match de demain est l’un des quatre derniers et je comprends que cette journée et celle entre le Real Madrid et Séville peuvent être importantes, nous devons donc être mentalement forts avant ce match et bien jouer et avec beaucoup d’agressivité, surtout sans le ballon. . Nous sommes convaincus que nous allons jouer un bon match.

Koeman sur si c’est un décideur de titre

Je ne pense pas que le résultat de demain sera décisif. Il reste encore trois jeux à jouer pour tout le monde. Bien sûr, le résultat sera important mais pas décisif.

Koeman sur si le déjeuner de Messi était une erreur

Je ne pense pas que le moment soit venu d’en parler. Le match est la chose la plus importante.

Koeman sur son appel d’interdiction de ligne de touche

Je pense qu’il est important pour moi d’être là et j’espère que la décision viendra avant demain. J’ai été sanctionné pour deux matches et je ne comprends pas pourquoi cela prend autant de temps. Si j’y suis super, parce que je suis l’entraîneur et j’aime être sur le terrain. Sinon, nous ferons la même chose que contre Valence. Le personnel technique est assez bon pour bien faire les choses. Nous sommes ensemble depuis presque une saison, donc nos idées sont les mêmes. Nous n’avons pas besoin de devenir fous si je ne suis pas là.

Koeman sur Luis Suarez

Ce sera un peu gênant pour lui et nos joueurs car il a joué ici pendant longtemps mais nous sommes professionnels et chacun essaiera de faire de son mieux pour son équipe. Je ne pense pas que nous devions trop nous concentrer là-dessus. Nous devons nous concentrer sur lui mais aussi sur le reste de l’équipe.

Koeman sur si le Barça doit gagner ses quatre derniers matchs.

Oui, mon opinion n’a pas changé. Je ne vais pas changer d’avis chaque semaine. Si nous gagnons les quatre matches, nous devenons champions.

Koeman sur Ansu Fati

Je n’ai pas encore parlé avec Ansu. Je lui ai parlé avant son départ. Il a parlé avec notre médecin hier et nous lui avons souhaité bonne chance. Il est vrai que le pauvre enfant a eu de la malchance. Il y a certaines choses qui ne se sont pas bien passées. Je ne veux pas en parler beaucoup plus. Cela fait 5-6 mois et le plus important pour le moment est qu’il va mieux et qu’il pourra être avec nous la saison prochaine. Cela a été une perte importante, manquer un joueur comme lui, le plus important est qu’il récupère bien.

Koeman sur Dembele

Je compte sur lui demain comme je compte sur tous les joueurs. Nous analyserons le match. Il pourrait commencer sur le banc ou dans le onze de départ, nous verrons. Tout au long du match, je peux faire des changements, j’ai donc besoin de tous les joueurs. Demain, nous jouerons l’équipe que nous pensons qu’il vaut mieux gagner.

Koeman sur la question de savoir si la sortie du Real Madrid de l’UCL aura un impact

Non je ne pense pas. Ce sont des choses que vous devez accepter et continuer. Je ne pense pas que ce soit une influence sur les prochains matchs.

Koeman sur les connaissances tactiques de Messi

J’en étais vraiment conscient avant de commencer à jouer en pré-saison. Il a une idée tactique de cette équipe, il a une idée de la façon dont cette équipe peut blesser nos adversaires. C’est un joueur avec beaucoup de qualités qui est incroyablement important pour cette équipe. Il ne pense pas seulement à lui-même mais à ses coéquipiers. Il pense au football où l’équipe peut être à son meilleur et comment l’équipe peut gagner le plus.

Koeman sur l’avenir de Messi

Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, la meilleure chose pour nous serait que Messi reste. C’est la meilleure façon de se préparer pour la saison prochaine avec le meilleur joueur du monde de votre équipe. À l’heure actuelle, tous les entraîneurs parleront sûrement de la pré-saison, des transferts possibles et des joueurs qui pourraient devoir partir.

Koeman sur les arbitres et VAR

Peut-être que c’est mieux si je ne partage pas mon opinion sur les arbitres. D’une manière générale, je pense que la RFEF a mis l’un des meilleurs arbitres pour le match de demain. J’espère qu’il recevra les bons appels, mais nous n’avons pas besoin de trop y penser.

Koeman sur si son interdiction semble personnelle

Oui, je pense que c’est quelque chose de personnel, oui, parce que dire «vaya ​​personaje» – je ne pense pas que ce soit insultant. Je ne pense pas que ce soit une raison de suspendre quelqu’un pour deux matches, alors oui, je pense que c’est quelque chose de presonal.