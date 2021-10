Ronald Koeman parle des chances de Jordi Alba, Ansu Fati et El Clasico de Barcelone

Ronald Koeman s’est entretenu avec des journalistes samedi pour présenter le prochain match de Barcelone en Liga contre ses anciens rivaux du Real Madrid au Camp Nou.

Le Néerlandais a souligné l’importance de gagner le match, a fait le point sur Jordi Alba et a parlé un peu d’Ansu Fati.

Voici les meilleurs morceaux :

Koeman sur El Clasico

C’est vrai qu’on a gagné deux matches. C’est toujours bon d’avoir ces bons sentiments. Il y a un grand match à venir dans lequel nous sommes très enthousiastes à l’idée de jouer et de montrer à nos fans ce que nous pouvons faire. J’espère que le stade sera plein, avec une bonne ambiance et qu’ils pourront profiter du match.

Koeman sur s’il y a une grosse différence entre les deux équipes

Je ne pense pas qu’il y ait. Je ne pense pas qu’il soit utile de parler de choses comme ça. Il y a une longue saison devant nous après cela. Le match contre le Bayern était complètement différent. C’est vrai que nous sommes sur la bonne voie et nous savons que le résultat de demain est si important. Nous jouerons sans crainte et nous avons très envie de nous lancer.

Koeman sur s’il y a du pessimisme, le Barça peut gagner

Je ne sais pas si les gens ont ce manque de confiance en nous. Nous savons exactement ce que nous avons. Ce que nous pouvons faire et nous voulons le montrer. Je n’ai aucune peur. Ce sont d’excellents matchs à jouer et une chance de montrer à quel point nous avons une bonne équipe.

Koeman sur la forme physique de Jordi Alba

C’est vrai qu’il avait un certain malaise. Il s’est bien entraîné et il est prêt à jouer.

Koeman sur Ansu contre Vinicius

Il s’agit de deux jeunes joueurs qui ont encore beaucoup à montrer et à prouver. Ils sont toujours sur la bonne voie. Je préfère parler d’Ansu car c’est mon joueur. Nous devons le laisser en paix, le laisser récupérer. Il a besoin de retrouver sa forme physique et il n’y a aucune raison de penser que c’est juste Ansu. Il fait partie de l’équipe et l’équipe est le plus important. Nous savons que c’est un joueur qui peut faire la différence, nous l’avons déjà vu.

Koeman sur qui a la meilleure équipe

Je ne sais pas. Je suis l’entraîneur du Barça. Je pense que oui, il y a une différence d’expérience mais nous avons une équipe expérimentée et nous avons aussi de jeunes joueurs. Il y a des détails où ils sont meilleurs et d’autres où nous sommes. Je pense que les deux équipes essaient d’obtenir la meilleure performance possible de tout le monde et c’est pourquoi je ne vois pas de favori clair dans le match de demain.

Koeman sur l’amélioration de ses attaquants

Oui nous en avons parlé. Tout le monde était d’accord pour dire que dans un match comme mercredi, nous devons marquer le deuxième but, nous devons garder notre calme pour pouvoir gagner 3-0 et non 1-0.

Koeman sur les joueurs étant sous plus de pression étant donné que c’est un Clasico

Non, ils ne peuvent plus avoir de pression, je ne pense pas. C’est vrai qu’étant entraîneur du Barça, il faut porter ça et ce n’est pas un problème pour moi. Je connais l’importance d’un Clasico. En tant que joueur, j’ai gagné et perdu des Clasicos. Nous devons être positifs et profiter de ce match. C’est encore le premier Clasico avec les fans ce qui est complètement différent. Nous savons à quel point c’est important. Nous devons donner de bons sentiments aux fans.

Koeman sur le soutien de Laporta

Le président n’a pas besoin de dire que chaque semaine, Koeman continuera. Nous avons laissé les choses très claires. Je me sens soutenu par le président et le club mais évidemment tout dépend des résultats.

Koeman à propos de sa victoire au Clasico

C’est important de gagner, surtout pour nous. Il y a une certaine confiance qui viendrait si on pouvait gagner le Clasico avec tous les changements qu’on fait, avec les jeunes joueurs.

Koeman s’attend-il à des surprises du Real Madrid ?

Non, je pense que nous ne les surprendrons pas non plus. Ils ne nous surprendront pas car je pense que les deux équipes analysent bien l’opposition. Nous savons que Madrid est une équipe expérimentée avec de grands joueurs et ils savent comment jouer. Pour nous, la possession du ballon est importante, Madrid est également une bonne équipe au compteur et ils nous ont blessés de cette manière. Lorsque nous perdons le ballon, nous devons être bien organisés en défense, mais nous devons trouver l’équilibre et la personnalité avec le ballon.

Koeman sur les débutants du Clasico Eric, Memphis et Gavi

Vous devez y jouer. Il y a beaucoup de joueurs qui connaissent le Clasico et peuvent les aider. Il faut profiter de la super ambiance qu’on aura demain, jouer avec la personnalité.

Koeman sur les atouts du Barça

Nous avons une super équipe. Nous avons de la profondeur, une mentalité et je pense que c’est un match très serré où il n’y aura pas beaucoup d’occasions donc nous devons être efficaces devant le but. Nous avons des joueurs qui ont la qualité et chacun doit jouer de son mieux