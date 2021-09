Ronald Koeman parle des menaces d’Ansu Fati, Luuk de Jong et Benfica avant le choc de l’UCL

Ronald Koeman est de retour en bons termes avec la presse et a tenu mardi sa conférence de presse d’avant-match habituelle pour avoir un aperçu du choc de la Ligue des champions de Barcelone contre Benfica.

Le Néerlandais a fait le point sur Ansu Fati, après ses exploits contre Levante, a parlé un peu de Luuk de Jong et des menaces que Benfica fera peser sur son équipe.

Voici les meilleurs morceaux :

Koeman sur Benfica

Nous savons que c’est une équipe forte et qu’ils ont une place importante dans le monde du football. Ce sera un beau match et un match où nous avons besoin d’un bon résultat. Il y a deux équipes avec leur propre style qui joueront pour gagner donc ce sera intéressant.

Koeman se demande si le Barca jouera comme contre Levante

Je pense qu’une partie du match de l’autre jour sans le ballon, nous avons bien joué, parfaitement, ce que nous voulons, faire pression sur l’opposition et ne pas la laisser jouer. Et puis quand on a le ballon pour essayer de trouver les espaces entre les lignes. Nous essayons toujours, mais certains matchs fonctionnent mieux. C’est un autre match et cela dépendra de notre attitude, de la façon dont nous pouvons leur faire pression, récupérer le ballon et jouer.

Koeman se demande si Ansu Fati sera appelé pour l’Espagne

Je ne sais pas parce que je ne suis pas le manager de l’équipe nationale. Je pense que le joueur a encore un long chemin à parcourir. Pour moi, ce fut une belle journée, un bon match, nous avons fait jouer Ansu ses 15 minutes et il a marqué le troisième but, ce qui était parfait pour nous. Je ne peux pas vraiment donner mon avis en ce qui concerne l’Espagne. Tout ce que je peux dire, il est absent depuis 10 mois, il s’est entraîné quelques semaines avec l’équipe et il a joué 15 minutes. C’est ça.

Koeman sur son line-up

Je pense que le plus important est de planifier le match. Il faut regarder l’opposition et les jeunes. Jouer cinq matchs en 12 jours est beaucoup pour n’importe quel joueur, nous devons donc chercher où l’équipe est la plus fraîche physiquement et planifier le match pour obtenir le meilleur résultat.

Koeman sur Luuk de Jong

Sa signature était de toute dernière minute et pour renforcer notre attaque à cause des blessures offensives. Comme nous l’avons vu, petit à petit, nous retrouvons nos avants. Il nous donne beaucoup, différent de ce que nous avons eu. Il était bon l’autre jour, il a marqué, il apporte de l’expérience, il a joué beaucoup de fois pour de nombreuses équipes importantes en Europe.

Koeman sur ce que le Barça peut attendre de Benfica

On peut s’attendre à un match compliqué. Je connais l’ambiance qu’ils peuvent y générer et la force qu’ils ont chez eux. Je ne pense pas que ce soit une équipe qui soit très ouverte et laisse beaucoup d’espace. La mentalité portugaise est de contrôler le match et d’avoir une défense solide avec des joueurs talentueux à l’avant. Je pense que c’est ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Koeman se demande si le Barça jouera comme contre Levante ou sera plus prudent

Le Barça joue toujours pour essayer de gagner le match. Notre intention est de contrôler le match, de récupérer le ballon et de trouver des espaces avec les joueurs que nous avons. L’autre jour, nous avons joué presque sans ailier droit, il y a donc clairement beaucoup d’options pour changer d’équipe. Nous manquons de joueurs sur l’aile, vous devez donc remplir le milieu du terrain avec des joueurs.

Koeman sur ce que ressent Ansu Fati

Il est très fatigué émotionnellement parce que cela a été un grand impact pour lui après une si longue période d’absence, à s’entraîner, à marquer, à être avec sa famille. Nous devons prendre en compte tout cela et comment cela pourrait influencer son état mental. Il s’est entraîné aujourd’hui sans aucun problème. Nous essaierons de lui laisser le plus de temps possible dans les matches mais cela dépend de son état physique et mental. Je ne peux pas vous dire avant chaque match combien de minutes il aura, cela dépend de l’état du joueur.

Koeman sur la vitesse de Benfica en transition

Nous avons analysé Benfica. Nous savons où ils ont leurs points forts. Nous allons essayer de les empêcher de prendre le ballon et nous savons qu’ils sont rapides au contre, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. C’est important de garder le ballon. Si nous le perdons, nous devons bien nous organiser en défense. C’est très important.

Koeman sur l’approche de Benfica

Je pense qu’il est toujours bon d’avoir du respect pour l’opposition. Ils ont l’avantage de jouer à domicile où ils essaieront d’attaquer et de gagner. Je pense qu’ils jouent pour gagner, ce n’est pas une équipe qui ne veut pas perdre. Nous sommes les mêmes.

Koeman sur les joueurs les plus dangereux de Benfica

Je n’aime pas parler d’individuels malgré le fait qu’ils aient des joueurs très expérimentés comme Otamendi ou Vertonghen en défense, ou Gedson au top qui est très rapide.