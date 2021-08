Ronald Koeman ravi du début de carrière de Memphis Depay à Barcelone

in

Memphis Depay a pris le dessus depuis son arrivée à Barcelone. Le Néerlandais est arrivé avec un transfert gratuit et a déjà deux buts pour couronner deux performances impressionnantes lors de ses deux premiers matches de pré-saison, et il donne certainement matière à réflexion aux critiques.

Ronald Koeman retrouve le joueur qu’il a entraîné dans l’équipe nationale néerlandaise, et il n’est pas surprenant que l’entraîneur du Barça soit ravi des débuts de Memphis. Mais au-delà de la qualité de Depay, c’est son attitude qui a le plus satisfait Koeman.

« Memphis est un joueur extrêmement difficile à défendre. Mais au-delà de ce qu’il apporte, Memphis est venu avec beaucoup de soif de montrer sa qualité ; nous sommes très heureux.” Source : Mundo Deportivo

Sans Ousmane Dembélé en raison d’une blessure et le statut de Lionel Messi toujours en suspens, Memphis semble être un élément crucial de l’attaque en début de saison aux côtés d’Antoine Griezmann et Sergio Agüero, et le voir descendre. prendre un bon départ est un bon signe des choses à venir lorsque les vrais matchs commenceront.