Ronald Koeman réagit à la victoire de Barcelone sur Valence

Ronald Koeman était assez content de son équipe après avoir vu Barcelone revenir par derrière pour battre Valence 3-1 au Camp Nou dimanche en Liga.

Les hôtes ont pris du retard dès le début lorsque Jose Gaya a décoché un tir bas mais a bien récupéré et a égalisé par Ansu Fati.

Les buts de Memphis Depay et Philippe Coutinho ont suivi et Koeman était satisfait de la façon dont l’équipe a réagi face au retard.

« C’est vrai que nous avons une semaine avec trois matchs à domicile. Nous devons souligner l’attitude de l’équipe, malgré ce début de match », a-t-il déclaré. « Nous avons bien réagi et nous avons bien joué et nous méritions de gagner. »

Koeman était également heureux de voir Fati de retour sur la feuille de match et a expliqué un peu comment le club prévoyait de gérer le temps de jeu du jeune alors qu’il se remet d’une longue absence pour blessure.

« Il doit s’améliorer physiquement petit à petit, mais sa qualité est indéniable », a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, il a déjà joué une heure et il a de plus en plus de rythme de compétition. J’espère qu’il pourra jouer encore de nombreuses années dans ce club. « C’était son premier départ et nous avons convenu avec les médecins de changer afin de ne pas l’encombrer de minutes si tôt. »

Le Néerlandais a également pris le temps de féliciter Coutinho et Sergino Dest. L’Américain a étonnamment joué comme ailier droit et a récolté une passe décisive pour le but du Brésilien.

« Je pense qu’il [Coutinho] c’était bien. Il est entré en jeu, il était rapide et avec sa liberté, nous avons pu mieux contrôler le jeu », a-t-il déclaré. « C’est un joueur qui sait marquer des buts et qui a franchi une étape importante. J’ai cru en lui dès le premier jour et il retrouvera sa qualité. « [Dest] sait jouer comme ailier, il l’avait déjà fait dans le passé, il y est habitué, et il l’a très bien fait. Je pense qu’il a joué un très bon match.

La victoire soulagera une partie de la pression sur Koeman et place le Barça à seulement deux points du Real Madrid et de l’Atletico dans le classement. C’est aussi un bon début pour une semaine difficile avec le Dynamo Kiev et le Real Madrid.