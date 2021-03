Ronald Koeman rejette l’option Sergio Agüero – rapport

L’annonce du Manchester City FC selon laquelle Sergio Agüero ne continuerait pas avec eux la saison prochaine a déclenché une nouvelle vague de rumeurs selon lesquelles l’Argentin signerait avec le FC Barcelone.

Mais peut-être que cela ne se réalisera pas si les souhaits du manager Ronald Koeman l’emportent.

C’est selon un nouveau rapport, selon lequel le manager néerlandais préfère signer l’un de ses anciens joueurs de l’équipe nationale – Memphis Depay – pour renforcer l’attaque.

Les deux joueurs sont sans contrat cet été, mais Koeman préfère l’attaquant lyonnais car il pense que Depay pourrait mieux s’adapter à son système. Depay pourrait éventuellement remplir quelques rôles différents le long de la ligne d’attaque, tandis qu’Agüero ne jouerait vraiment que comme attaquant.

De plus, Depay pourrait être un meilleur ajustement dans le vestiaire s’il était plus susceptible d’accepter d’être mis sur le banc plus souvent. Apparemment, Koeman craint qu’Agüero ne soit instable s’il était forcé de jouer un rôle moins important dans l’équipe.

Dans tous les cas, le rapport de Barcelone indique que Barcelone cherche à ajouter Depay ou Agüero en tant que sauvegarde de leur véritable signature de rêve, Erling Haaland.