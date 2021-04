Ronald Koeman reviendra-t-il en 4-3-3 pour le reste de la saison de Barcelone?

Barcelone est toujours en vie dans la Liga et jouera la finale de la Copa del Rey ce week-end, et un tir à un doublé de cette mer est réaliste. Mais quel sera le choix de formation de Ronald Koeman pour les neuf derniers matches?

Koeman a débuté la saison avec une formation 4-2-1-3 conçue pour être plus solide à l’arrière, mais le manque de chiffres en attaque et un changement constant de position pour plusieurs joueurs ont conduit à des performances incohérentes dans cette formation. Le Néerlandais est donc revenu à l’épreuve et à la confiance du club: le 4-3-3, avec un trois avant d’Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Antoine Griezmann et plus de liberté d’attaque pour Frenkie De Jong et Pedri.

Le changement de formation est intervenu au début de 2021 et a conduit le Barça à vraiment retrouver sa forme et à être beaucoup mieux en attaque et en défense. Plus de buts ont été marqués, moins de buts ont été concédés et l’équipe avait juste l’air plus à l’aise. Mais deux mauvaises défaites contre Séville et le PSG en février ont contraint Koeman à un autre changement: trois à l’arrière.

D’abord avec trois défenseurs centraux traditionnels, puis avec Frenkie De Jong au milieu de la ligne de fond, le Barça a donné plus de liberté à ses arrières latéraux offensifs et le centre du milieu de terrain avait l’air plus solide et créatif, et Dembélé en tant qu’attaquant central a commencé à créer du réel. problèmes.

Mais la perte à El Clásico a également exposé des problèmes au sein de ce système, et les trois derniers ne semblent tout simplement pas fonctionner sans De Jong pour ajouter une vraie qualité de passage à leur phase de construction. Le Barça a été très bon en seconde période en 4-3-3, gardant beaucoup de possession de balle et appuyant plus efficacement sur l’opposition lorsqu’ils ont perdu le ballon.

Alors, après tous les changements de formation, quel sera le choix de Koeman pour la dernière ligne droite? Le 4-3-3 était le système choisi pour les trois matchs contre l’Athletic Bilbao cette saison, et à part la première moitié de la Supercoupe espagnole, le Barça était très bon dans cette formation contre l’Athletic, surchargeant le milieu de terrain et permettant à Messi, Griezmann, Pedri et De Jong pour se déplacer librement au milieu du parc.

Il est prudent de prédire que Koeman ira avec le 4-3-3 pour la finale de la Coupe de samedi, et avec le retour de Ronald Araujo et Gerard Piqué, qui sont tous deux plus à l’aise dans un dos quatre que trois arrière, on pourrait s’attendre à système également utilisé pour les huit derniers matchs de la saison de la Liga.

Mais la triste vérité est que le Barça a de réels problèmes dans tous les systèmes qu’il a utilisés jusqu’à présent à cause des joueurs, et à ce stade de la campagne, Koeman ne fera pas les choix de personnel qui amélioreraient le fonctionnement de l’équipe. Il s’agit vraiment de choisir parmi les meilleurs d’un mauvais groupe en ce moment, et le 4-3-3 sera probablement le choix de Koeman.