Ronald Koeman se déclare à la fois “cruyffista” et “réaliste”

Ronald Koeman s’est qualifié de “Cruyffista”, un disciple de Johan Cruyff, bien qu’il ait dit qu’il était toujours un “réaliste” dans l’âme.

L’entraîneur actuel de Barcelone était un joueur sous le charme de Cruyff gérant à la fois l’Ajax et le FC Barcelone.

Le président actuel du club, Joan Laporta, l’a qualifié de Cruyffista, et Koeman a accepté, affirmant qu’il en était “beaucoup”. Mais il a continué à élaborer :

« Parfois, les gens se trompent sur ce qu’est le système Cruyff. Eusebio, à notre époque, jouait parfois comme ailier. Et ce n’est pas un ailier. Et alors? Il a également joué comme arrière sans en être un. Il y a eu beaucoup de changements avec lui en tant qu’entraîneur. Surtout, sa philosophie était d’avoir le ballon, presser, jouer en attaque, prendre des risques en défense… C’est le style de Johan. Et je suis en faveur de ce style. Mais il faut aussi être réaliste dans certains jeux. J’ai été un défenseur, Johan était un attaquant. Et les attaquants veulent toujours attaquer et les défenseurs veulent défendre parce qu’ils veulent avoir des gens autour d’eux. Je suis réaliste et bien sûr j’aime attaquer. Et le Barça veut avoir le ballon, un pourcentage de possession du ballon plus élevé. Même avec trois à l’arrière, c’est la version la plus offensive. Parfois, les gens pensent qu’avec trois défenseurs centraux, vous allez défendre. Dans le match contre la Real Sociedad à domicile, nous gagnions 3-0 mais ils ont fait 3-2. J’ai amené Lenglet et je l’ai mis à l’arrière. Une fois qu’on en met un plus en arrière, on fait mieux pression sur l’adversaire et il disparaît du jeu. Ils donnent l’impression que ça tue quelqu’un si le Barça fait venir aujourd’hui un défenseur de plus pour défendre un score compliqué.

Il a dit qu’en fonction du match, il éliminerait également un défenseur tout en conservant une mince avance.

« Si vous allez jouer avec deux attaquants au lieu de jouer avec un seul, alors vous avez trois défenseurs contre deux attaquants. Et vous, avec deux attaquants, mettez une meilleure pression sur leurs deux défenseurs centraux », a-t-il déclaré.

Koeman a souligné la flexibilité tactique et la nécessité de conserver un homme de rechange à l’arrière.

« Il s’agit de chercher ce dont chaque match a besoin, chaque adversaire est différent. Si l’adversaire ne joue qu’avec un seul attaquant en haut, il n’est pas nécessaire de mettre trois défenseurs centraux. Et si vous mettez trois défenseurs centraux, il vous en reste un à l’arrière et il vous manque quelqu’un dans une autre partie du terrain. Cela dépend du jeu, cela dépend de l’adversaire, et cela dépend aussi de votre équipe », a-t-il déclaré.