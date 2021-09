Ronald Koeman s’entretient avec Ansu Fati, Alejandro Balde et Riqui Puig avant le choc contre Grenade

in

Ronald Koeman a fait face à la presse dimanche pour parler de tout ce qui concerne Barcelone avant le prochain affrontement de l’équipe en Liga contre Grenade au Camp Nou.

Le Néerlandais a parlé un peu de son avenir, a offert des mises à jour sur la condition physique de plusieurs joueurs et a également partagé ses réflexions sur les jeunes joueurs du club.

Voici les meilleurs morceaux :

Koeman sur Grenade

Je ne pense pas qu’ils aient beaucoup changé. Chaque manager a ses idées mais c’est une équipe avec un système clair, 4-3-3, une équipe solide physiquement. Ce sera un match direct, ils cherchent à presser devant et c’est vrai qu’ils ont des joueurs en confiance depuis l’an dernier. On joue à domicile, avec les supporters, et ce n’est pas comparable à la saison dernière.

Koeman s’il a besoin de temps

Il y a des choses exagérées. Il y a des changements dans l’équipe, des blessures et beaucoup de jeunes joueurs. Ce qui compte, c’est de gagner des matchs. J’ai dû répondre devant le Bayern pour savoir si je vais renouveler un an de plus et maintenant les prochaines questions seront de savoir si je suis inquiet pour mon avenir.

Koeman s’il se sent protégé

Je pense que notre président a parlé l’autre jour, donc nous n’avons pas besoin de le répéter. Je suis réaliste car il y a plus d’un an, Barcelone a perdu 8-2 contre le Bayern, jouant avec Messi, Griezmann, Suarez. L’autre jour, nous avons fini de jouer avec Mingueza, 22 ans, Araujo, 22 ans, Balde, 17 ans, Eric, 20 ans, Gavi, 17 ans, Pedri 18 ans, Demir 19 ans, et nous attendons tous le retour d’Ansu.

Koeman sur comment il se sent

Je n’ai parlé à personne de mon avenir, le reste n’est pas entre mes mains, donc je suis calme. Je veux récupérer mon effectif pour avoir plus de joueurs disponibles mais je connais cette situation. Nous devons gagner. J’ai joué de nombreuses années pour le Barça et je sais que les résultats sont la chose la plus importante. C’est finalement le club qui décidera.

Koeman sur Ansu Fati

Ansu est un très jeune joueur. Il a montré ses grandes qualités, il a marqué de nombreux buts en début de saison dernière. Nous ne voulons pas dire une date mais il travaille dur. Il s’entraîne avec l’équipe, donc j’espère que dans une semaine ou 10 jours, plus ou moins, il sera de retour. C’est très important pour notre équipe. Nous parlons d’un grand joueur.

Koeman sur s’il y a une campagne contre lui

Chacun a son avis. Il y a des gens pour Koeman et d’autres contre. Je ne parle pas. Il y a des gens qui pensent que je devrais continuer et d’autres qui pensent que le Barça a besoin d’un nouveau manager.

Koeman sur Coutinho et Aguero

Kun travaille sur le terrain avec des kinés, pas avec nous et nous ne pouvons pas encore confirmer quand il sera de retour. Coutinho, il a joué quelques bonnes minutes contre le Bayern. Il a besoin de plus de rythme bien sûr et nous déciderons s’il peut commencer ou non. Il ne peut pas encore jouer 90 minutes, alors nous déciderons ce qui est le mieux

Koeman s’il regrette le transfert du Barça

Je comprends que c’est une situation difficile pour moi, le président, le club, les fans car nous devons encore améliorer beaucoup de choses. Nous voulons tous le meilleur pour ce club. J’avais le sentiment que ce serait difficile mais je ne m’attendais pas à une année comme celle que nous avons eue. Je vais me battre et je veux gagner et je veux rester ici.

Koeman sur la façon dont l’équipe est psychologiquement

Les joueurs sont également réalistes, en particulier les plus âgés qui ont connu du succès pendant de nombreuses années. Nous n’acceptons pas et nous voulons nous améliorer, mais nous sommes réalistes et changer les choses ne se fait pas en deux jours. Ils pensent comme moi.

Koeman si les jeunes sont prêts à commencer

Je ne suis pas inquiet de jouer les jeunes au début, mais jouer à six dès le début n’est pas la meilleure option maintenant. Il est difficile de savoir quand ils auront plus de matchs. Si c’est un joueur comme Pedri, vous ne pouvez pas l’empêcher de commencer. Cela dépend de beaucoup de choses.

Koeman s’il jouera en 4-3-3

Nous avons beaucoup d’options pour essayer de gagner et cela dépend de notre rival. De plus, si vous n’avez pas assez d’attaquants, vous devez vous adapter. Je pense que si nous avions joué d’une autre manière contre le Bayern, la défaite aurait été bien pire.

Koeman sur Balde

Il a fait ses débuts l’autre jour, avec énergie, Dest a aussi joué à gauche, Mingueza il peut aussi jouer à gauche. Mais je préfère avoir un gaucher parce que c’est mieux. Nous devons l’analyser car nous parlons d’un très jeune joueur et il doit apprendre. Mais je n’ai pas peur de commencer Balde.

Koeman sur Riqui Puig

Il doit s’améliorer dans de nombreux aspects du jeu. L’autre jour, il s’est échauffé, c’était une option mais j’ai finalement dû remplacer Jordi Alba en raison d’une blessure. Il doit continuer à travailler et à s’améliorer en tant que joueur, comme n’importe quel jeune.