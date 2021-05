Ronald Koeman s’entretient avec Laporta, Barcelona Future et Oscar Mingueza

Ronald Koeman a affronté la presse samedi avant le dernier match à domicile de Barcelone de la saison 2020-21 au Camp Nou contre le Celta Vigo.

Le patron de Barcelone a dû répondre à de nombreuses questions sur son avenir, mais a également parlé de la course au titre, de Barcelone Femeni et du manque de buts de son équipe au milieu de terrain.

Voici les meilleurs morceaux:

Koeman sur les espoirs de titre du Barca

Je pense que l’important est de continuer à croire, de continuer à se battre et de gagner ces deux derniers matchs. Nous savons que, compte tenu des derniers résultats, nos options pour gagner la ligue ne sont pas bonnes, mais voyons voir. Mathématiquement, c’est encore possible mais nous devons gagner nos matchs.

Koeman lors de son déjeuner avec Laporta

Je ne peux pas vous donner trop de détails. On a parlé de l’équipe, de la saison, de ces derniers résultats et on s’est dit qu’on reparlerait à la fin de la saison.

Koeman sur si ce serait juste s’il était limogé

Il est toujours important d’analyser toute la saison. Il faut savoir au moment où je suis arrivé comment était l’équipe, ce que nous avons fait cette saison. Nous connaissons les difficultés que nous avons rencontrées. Bien sûr, nous sommes déçus de ne pas avoir profité des moments où nous aurions pu être leaders de la ligue. Mais pour tout manager, il est important de travailler dans un club lorsque vous avez la confiance absolue du club. Pour un entraîneur, c’est le plus important et si c’est le cas, je pense que oui, je peux continuer.

Koeman sur son avenir

Comme je l’ai dit, nous parlerons à la fin de la saison. Je veux continuer, je suis très content. Je pense que nous nous sommes améliorés et que nous avons encore beaucoup à améliorer. Je ne pense pas que le voyage soit encore terminé. À mon avis, oui, il y a beaucoup de choses positives. Dire que tout est parfait et que deux semaines plus tard, c’est horrible – je ne pense pas que ce soit vrai.

Koeman sur si le Barça a jeté la ligue

Non, nous n’avons pas jeté la ligue. Nous étions 12, 13 points de retard à un moment donné, mais grâce à notre retour spectaculaire et aussi parce que l’Atletico et le Real Madrid ont perdu des points …. Surtout les matchs contre Grenade, Levante et Atletico … avec ces résultats, nous aurions pu devenir la ligue. dirigeants. Contre Grenade, nous avons perdu une énorme opportunité, mais ce n’est qu’un match.

Koeman sur s’il se sent soutenu par les joueurs

Je ressens le soutien de mes joueurs. Je pense que je suis un entraîneur qui essaie d’être clair et ouvert. Quand il y a un problème, je parle avec mes joueurs. Nous devons prendre des décisions qui ne rendent pas tout le monde heureux. Je suis un manager qui pense au club. Je laisse Mingueza jouer avec Barcelone B demain malgré notre situation. Nous devons remercier le joueur car il voulait jouer avec l’équipe B pour essayer de gagner et jouer le dernier match quand ils peuvent gagner une promotion.

Koeman sur s’il a un message aux fans

Je pense que les fans ont vu une équipe qui a disputé des matchs fantastiques cette saison. Je pense que l’équipe a montré qu’elle avait très envie de gagner. Nous devons également admettre que lors des moments clés de la saison, nous n’avons pas remporté certains matches. Par exemple contre Levante en seconde période ce n’est pas le niveau qu’on est censé donner. Cette équipe a un avenir, si nous pouvons être actifs sur le marché des transferts et obtenir ce que nous pensons manquer pour faire un pas en avant, je pense que nous pouvons être très enthousiasmés par cette équipe pour la saison prochaine.

Koeman sur s’il a besoin de plus de buts du milieu de terrain

Oui, bien sûr que j’aimerais ça. Il est impossible que nous dépendions uniquement de Messi. Nous avons besoin de plus de joueurs pour marquer plus de buts, mais nous devons nous rappeler que nous sommes deuxièmes en Europe pour le nombre de buts marqués, je pense que seul le Bayern est devant nous. C’est important pour moi de jouer le style Barca.

Koeman sur les femmes du Barca en finale de l’UCL

Je pense qu’ils se sont beaucoup améliorés. J’ai vu des matchs où cela montre qu’ils sont en grande forme et toujours capables d’en faire plus. Il est possible qu’ils remportent l’UCL et c’est important pour eux et pour le club. Mon conseil? Malgré l’importance de l’occasion, vous devez savoir que vous y êtes parvenu grâce à votre propre mérite. Ils sont ambitieux et de bonne qualité, alors j’espère qu’en plus de profiter de la finale, ils pourront également gagner.

Koeman sur s’il se sent maltraité au Barca

Oui un peu les deux dernières semaines. Si vous analysez toute la saison, vous devez analyser les jeunes joueurs, que nous avons gagné la coupe, que nous avons eu 12-13 points de moins mais que nous nous battons toujours pour la ligue, c’est ce que vous devez analyser. Si vous entendez les médias ces derniers jours, il semble que j’ai fait un très mauvais travail et je ne suis pas d’accord.