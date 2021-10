Ronald Koeman, sur la queue des entraîneurs récents

29/10/2021 à 8h55 CEST

L’ancien entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman est celui qui a le pire record de buts en Liga au cours des deux dernières décennies : il a obtenu une moyenne de 1,96 points par match, le plus bas depuis l’époque de Frank Rijkaard.. La défaite au minimum au stade Vallecas a déclenché toutes les alarmes et la direction du Barça a décidé de renoncer immédiatement à leurs services.

Le Néerlandais, qui a pris les rênes de l’équipe première après la débâcle (2-8) en Ligue des champions contre le Bayern, a joué un total de 67 matchs toutes compétitions confondues avec 40 victoires, 11 nuls et 16 défaites. En Liga, ces chiffres sont encore plus alarmants : Il n’a remporté que 28 des 48 matchs joués (58,3%), le pire record depuis Radomir Antic (50%) avec 9 victoires en 18 matchs..

L’ancien entraîneur des Pays-Bas se classe en queue des entraîneurs récents avec ces 1,96 points par match. La liste est composée de : Luis Enrique (2,41), Tito Vilanova (2,39), Pep Guardiola (2,36), Ernesto Valverde (2,23), Tata Martino (2,22), Quique Setién (2,08) et Frank Rijkaard (1,99). Emmené par Koeman, le club a remporté la Copa del Rey la saison dernière, dernier trophée de Leo Messi.

Xavi Hernández, la grande illusion culé

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone Xavi Hernández reprendra les rênes de l’équipe première dans les semaines à venir après son aventure à Al-Saad, où il a remporté un total de sept titres.. Jusqu’à présent, l’entraîneur de la filiale, Sergi Barjuan, assumera la direction de l’équipe par intérim jusqu’à l’annonce de l’arrivée de l’un des joueurs les plus importants de l’histoire récente du club.

Celui de Terrassa est un fervent défenseur des idéaux du Barça et l’une des figures les plus respectées par les successions du club. Sa proposition de jeu, sa vocation offensive et son excellente relation avec les poids lourds du vestiaire sont des facteurs clés qui excitent un fan fatigué des résultats de ces derniers mois : Barcelone est neuvième de la Liga et pourrait tomber en phase de groupes de la Ligue des champions.