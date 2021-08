Ronald Koeman “très optimiste” pour la nouvelle saison malgré la sortie de Messi

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman se sent “très optimiste” pour la nouvelle saison malgré le début de la campagne sans le capitaine Lionel Messi.

Le Néerlandais s’est exprimé avant la victoire 3-0 du Barca sur la Juventus lors du trophée Gamper et a expliqué pourquoi il se sentait si optimiste lors d’une journée difficile pour le club.

« Malgré le départ de Leo Messi, nous sommes très optimistes pour la saison à venir. Nous sommes très satisfaits de l’effectif que nous avons, des recrues que nous avons faites et des jeunes joueurs qui montent en puissance, qui feront toujours partie de l’avenir de ce grand club », a-t-il déclaré.

« Nous sommes sûrs que nous allons vous rendre très heureux cette saison. Avec des efforts, des sacrifices et un travail acharné, nous essaierons de faire de notre mieux [for the fans]. Nous savons ce que signifie soutenir et représenter ce club. Visca el Barça et visca Catalunya.