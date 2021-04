Ronald Reagan était un «vrai ami! Boris a exhorté à placer une statue sur la place du Parlement | Politique | Nouvelles

Andrew Rosindell s’est dit “profondément préoccupé” après avoir lu un article dans le Sunday Express selon lequel la statue de Ronald Reagan à Grosvenor Square à Mayfair a été enlevée. M. Rosindell a déclaré que le président américain était un “véritable ami” du Royaume-Uni qui s’est battu aux côtés de Margaret Thatcher et souhaitait que la statue soit déplacée vers un “endroit plus visible”. Le député conservateur a révélé qu’il aimerait qu’il soit placé sur la place du Parlement avec Boris Johnson attaquant le banc de l’opposition «en recul» alors qu’il défendait la figure.

S’adressant à la Chambre des communes, M. Rosindell a déclaré: «J’ai été profondément préoccupé ce week-end à la suite d’informations dans le Sunday Express selon lesquelles la statue du grand président américain Ronald Reagan, qui se trouvait autrefois à Grosvenor Square, a été retirée et reste hors de vue du public. .

«Je sais que le Premier ministre conviendrait avec moi que le président Reagan était un véritable ami du Royaume-Uni qui, aux côtés de Margaret Thatcher, a mis fin à la guerre froide et soutenu la Grande-Bretagne lors de la libération des îles Falkland.

«Maintenant que nos amis américains ont déménagé dans une nouvelle ambassade à Wandsworth, le Premier ministre serait-il d’accord avec moi pour dire que la statue du président Reagan devrait être déplacée vers un endroit plus visible?

“[Like] Place du Parlement pour que les visiteurs de chez eux et du monde entier puissent honorer cet homme remarquable? “

Mais M. Johnson s’est rapidement levé pour faire sauter les bancs de l’opposition après que la guerre des Malouines ait été mentionnée.

Il a déclaré: «Avez-vous remarqué, Monsieur le Président, comment les bancs d’en face ont reculé contre l’idée de la reprise des îles Falkland.

“Quand vous venez d’entendre un membre honoraire dire [in the house] qu’elle a honte de son pays – il n’est pas étonnant que les gens adoptent ce genre d’attitude.

“Je pense qu’il a tout à fait raison dans ce qu’il dit sur le président Reagan et je pense qu’il était un président très distingué.”

Mais le Premier ministre a rappelé à la maison qu’il ne lui appartenait pas d’installer des statues – ce qui est de la responsabilité de la Greater London Authority – et a déclaré que la question devrait être adressée au maire.

Il a ajouté qu’il espérait voir “un nouveau” qui rendrait justice à Ronald Reagan.

Le député conservateur de Wakefield, Imran Khan, soutient également cette décision.

Il a déclaré: «Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont démontré au monde les liens incassables qui unissent le Royaume-Uni et les États-Unis, deux grandes nations forgées à partir d’une seule civilisation basée sur des idées, construite sur le même fondement et sur la même pierre éternelle de liberté, de démocratie. et la primauté du droit.

«Ensemble, ils ont vaincu la menace du communisme et la peur d’un Holocauste nucléaire imminent et ont réintroduit dans leurs économies et sociétés l’aspiration, l’entreprise, la liberté et la confiance en soi.

“Il serait tout à fait normal qu’un véritable ami du Royaume-Uni soit honoré sur la place du Parlement en compagnie des autres amis britanniques épris de liberté, Lincoln, Gandhi et Mandela.”