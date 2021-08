Ronald Schroeder inculpé pour la mort en 1991 d’une petite fille 10z virale

in

Un homme du Wisconsin anciennement connu sous le nom de “Silly the Clown” a été inculpé dans l’affaire froide du meurtre de sa fille en bas âge plus tôt cette semaine.

Ronald Schroeder, 51 ans, est accusé d’homicide imprudent au premier degré et de maltraitance d’enfants lors de la mort, le 25 août 1991, d’un enfant de 7 semaines Catherine Schröder. L’accusé a été inculpé exactement 30 ans jour pour jour après la mort de la jeune fille.

Selon WITI, filiale de Milwaukee Fox, le père devenu suspect a composé le 911 juste après minuit, le jour où sa fille mourrait. Alors à seulement 22 ans, Schroeder a déclaré que Catherine avait en quelque sorte cessé de respirer. Les médecins ont déclaré l’enfant mort quelque 17 heures plus tard.

D’abord suspect dans l’affaire, les documents judiciaires obtenus par la chaîne de télévision alléguaient que les événements de la nuit qui ont précédé la mort de Catherine suggéraient un schéma d’abus impliquant plusieurs femmes et jeunes enfants. Mais ces allégations viendraient beaucoup plus tard. La mort de Catherine a été initialement classée comme le résultat du syndrome du bébé secoué par divers médecins de l’hôpital où elle a été emmenée cette nuit-là.

À l’été 1991, un agent de protection de l’enfance a été affecté au cas de Catherine, mais s’est concentré sur les problèmes de maltraitance d’enfants antérieurs. La nuit où le bébé a été amené à l’hôpital, il a également été diagnostiqué qu’elle souffrait du syndrome de l’enfant battu. Mais les enquêteurs ont perdu tout intérêt et l’affaire est devenue froide. Les pistes dans le cas de Catherine se sont effondrées au fil des ans alors que de nouvelles preuves se seraient accumulées.

En juin de cette année, le médecin légiste du comté de Milwaukee Brian Peterson a procédé à un examen de l’autopsie et a découvert que la jeune fille était en fait décédée d’un traumatisme contondant à la tête.

« Sur la base des blessures observées à l’autopsie, qui comprenaient : hémorragie sous-durale, hémorragie sous-arachnoïdienne, hémorragies par contusion corticale cérébrale, hémorragies rétiniennes, hémorragies de la gaine du nerf optique et fractures des côtes droites 2 à 5, le Dr Peterson a conclu que Catherine Schroeder est décédée en tant que résultat d’un traumatisme contondant à la tête et a jugé que le type de décès était un homicide », indique la plainte pénale déposée contre l’ancien clown professionnel.

“Ce sont des allégations plus anciennes, mais ce que j’ai lu dans cette plainte, c’est qu’il a fallu un certain temps pour reconstituer une histoire, s’il y a peut-être une meilleure façon de le dire”, commissaire du tribunal du comté de Milwaukee Katryna Childs Rhodes a déclaré tout en expliquant le retard dans le dépôt des accusations (selon un rapport de WITI).

“Ce n’est pas une affaire dans laquelle le rôle du resurfaçage de l’ADN à une date ultérieure” a conduit à des accusations, a déclaré l’avocat de l’accusé. “C’était une situation, je pense, où toutes les preuves dont ils avaient besoin pour inculper M. Schroeder étaient là.”

Selon WISN, filiale de Milwaukee ABC, Schroeder a également été accusé d’avoir abusé de deux autres enfants plusieurs années après la mort du bébé. Ces derniers incidents se sont produits en 1997 et 2005.

Mercredi, il a également été arrêté pour de multiples accusations de maltraitance d’enfants dans le comté de Waukesha en lien avec l’incident présumé de 2005.

Récidiviste présumé de récidiviste, Schroeder a été reconnu coupable d’agression sexuelle au deuxième degré en 2008 après avoir violé son ex-petite amie alors qu’elle s’évanouissait en buvant. Il a également été reconnu coupable de nombreux chefs d’accusation de coups et blessures et de l’avoir photographiée en secret au cours de cet incident. En 2017, il a été libéré sur parole mais a reçu l’ordre de rester à l’écart des bars et des enfants.

[image via Milwaukee County Sheriff's Office]

