Ronald Smith, star de « 90 Day Fiance », partage une photo avec sa nouvelle petite amie après le divorce de Tiffany Franco

Ronald Smith, du fiancé de 90 jours, donne une autre chance à l’amour trois mois après avoir confirmé qu’il s’était séparé de sa femme Tiffany Franco. Le natif d’Afrique du Sud a présenté mardi sa nouvelle petite amie Lauren Fraser à ses abonnés sur Instagram, la qualifiant de « véritable pilier » dans sa vie, au grand désarroi de Franco.

Félicitant Fraser pour m’avoir « ramassé quand j’étais en panne », le 90 Day Fiancé: The Other Way alun jaillit sur la nouvelle dame de sa vie, partageant un regard intérieur sur leur romance avec une vidéo et un montage photo des deux ensemble pour « Au cas où vous ne le sauriez pas » de Brett Young. « Vous êtes un tel soutien pour moi et chaque instant avec vous est une telle joie et un tel plaisir », a-t-il écrit. « Je profite de chaque instant, à chaque fois merci pour qui vous êtes dans ma vie et merci de faire partie de ma vie. »

Franco a rapidement pesé sur la nouvelle relation de son ex-mari elle-même sur Instagram. L’ancien couple, qui s’est marié lors d’un épisode de 90 Day Fiancé: The Other Way en 2019, partage sa fille de 2 ans, Carley, et n’a pas encore finalisé son divorce, ce qui, selon Franco, a rendu sa nouvelle relation « hors de propos ». parce qu’il est toujours un homme marié.

« Ronald et moi ne sommes plus ensemble mais nous sommes toujours mariés sur le papier », a poursuivi la maquilleuse. « Nous avons demandé la séparation ou quoi que ce soit d’autre, mais rien n’est encore vraiment concret. » Bien qu’elle ait été blessée par la situation, Franco a déclaré qu’elle essayait de ne pas « laisser cela blesser [her] plus qu’elle ne l’a déjà fait. » La personnalité de TLC a demandé aux fans de ne pas lui envoyer la vidéo de Smith, car elle n’est pas intéressée à le voir « sucer le cou de quelqu’un », qualifiant toute la situation de « douloureuse » et de « blessante ».

« Je ne suis pas du genre à aimer, être dans ces situations désagréables et désordonnées. Je ne suis pas censé être dans une relation comme celle-ci. C’est vraiment bizarre. Je n’ai jamais eu affaire à quelqu’un qui est comme ça, un tricheur. » elle a dit. « Je n’ai pas affaire à ce genre de femmes. Il faut juste une personne spéciale pour être avec quelqu’un quand ils sont encore mariés, mais peu importe, c’est une jolie fille. Elle est plutôt mignonne et il a l’air heureux. «