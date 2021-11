Ronald Torreyes est un agent libre dans les majors

Le joueur de champ intérieur vénézuélien Ronald Torreyes est devenu joueur autonome dans les ligues majeures.

En effet, l’un des précieux joueurs remplaçants de l’équipe des Phillies de Philadelphie lors de la récolte 2021 a décidé d’opter pour la voie des agences libres après que les Quakers ne l’aient pas inclus dans la liste des grandes équipes de la MLB, refusant ensuite d’être envoyé dans les ligues mineures.

Au cours de l’année 2021, le joueur de champ intérieur créole a touché 242 en moyenne, avec 7 circuits, 30 points marqués et 42 points produits, ce qui en fait une pièce précieuse dans le combat que les Quakers ont offert aux Braves d’Atlanta pour le sommet de la division Est de la Ligue nationale. .

Au-delà de ce qu’il aurait pu apporter avec sa batte, qui n’étaient pas des miettes offensives, ce que l’équipe a le plus aimé et son manager Joe Girardi était sa grande qualité en défense, où il faisait des jeux qui semblaient impossibles à faire, mais il était là. ancien joueur des Yankees de New York pour remplir la tâche confiée.

Bien sûr, ses coups sûrs ont également été d’une grande aide pour les Phillies de Philadelphie, qui ont vu en lui un joueur qui les a aidés à résoudre l’absence de toute figure dans l’équipe Quaker.

Source : Marcos Grunfeld de El Emergente et Baseball Reference.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada