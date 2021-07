Ronaldinho a déjà son empreinte du pied droit en or

12/07/2021 à 12:52 CEST

Le passionné de Ronaldinho et dès leur âge d’or avec le maillot du Football Club Barcelona, ​​ils auront accès à un objet irremplaçable désiré par tout fou de reliques.

Comme SPORT l’a appris, le Brésilien a préparé une collection exclusive avec l’empreinte de son pied droit. Avec lequel il a soulevé tant de fois les spectateurs du Camp Nou. Une empreinte très particulière car elle est baignée d’or.

La légende du FC Barcelone est le premier athlète à figurer sur la liste des stars à rejoindre Stellars, un projet qui honore les stars qui ont laissé un héritage.

Un objet de collection avec la propre empreinte du joueur, sa signature et un numéro de série qui rend chaque réplique unique. Chaque empreinte digitale, avec un flash en or 18 carats, est certifiée avec la technologie Blockchain, la même qui a fait grandir Bitcoin. En plus de la pièce physique, son acheteur reçoit une carte de membre et un certificat NFT numérique qui en fait un projet pionnier dans ce domaine, puisqu’il s’agit du premier NFT avec support physique. Il s’agit d’une collection limitée de 10 000 unités.

De cette façon Ronaldinho retourner au foot. A un football différent, qui durera et fera partie des souvenirs pour toujours. La légende du FC Barcelone est le premier athlète à faire partie de la liste des étoiles. Son élection répond à la magie et au sourire qu’il a toujours transmis en plus de ses valeurs humaines, qui étaient évidentes lorsqu’il a été nommé ambassadeur de l’ONU en 2006 et un fidèle défenseur des droits de l’homme. Comme le Brésilien le dit lui-même : “Le football m’a permis d’avoir une vie merveilleuse et j’aimerais transmettre aux jeunes et aux enfants du monde ce que le sport peut faire pour les aider à réaliser leurs rêves.”

Le gaucho est un joueur capable de transmettre les merveilles d’un sport avec ses danses sur le terrain.

Ronaldinho est la première des futures stars du monde du football qui rejoindra ce projet Stellars qui cherche à créer un marché de la collecte et de l’investissement pour façonner le rêve solidaire de faire du football un moteur de changement social et un grand porte-parole de vos valeurs. Les unités sont disponibles sur leur site internet.

Tellement avec Ronaldinho Comme avec le reste des joueurs, il cherche à laisser un héritage qui a influencé son jeu, ses valeurs et a transcendé des millions de personnes.