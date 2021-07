Ronaldinho était à 48 heures du transfert de Manchester United et les joueurs l’ont expulsé pour avoir rejoint Barcelone

D’un coup de pied magique à Stamford Bridge à un sublime coup franc à Fratton Park, Ronaldinho a fait des morceaux en Angleterre à l’occasion.

Mais l’icône du Brésil, l’un des plus grands artistes du football, n’a jamais honoré la Premier League – à son grand regret.

Ronaldinho était le plus grand joueur de son temps

Même Blackburn Rovers a essayé d’amener les anciens de Barcelone et de Milan sur ces côtes à un moment donné. Si vous n’achetez pas de billet, hein ?

En 2003, cependant, il y avait une réelle chance que la superstar sud-américaine signe pour un club de Premier League lorsque Manchester United a tenté de l’acheter au Paris Saint-Germain.

En fait, ils n’étaient qu’à 48 heures de l’atterrissage d’un Ronaldinho de 23 ans, qui s’était déjà désigné comme l’un des joueurs les plus excitants d’Europe et Sir Alex Ferguson était obsédé.

Il n’y avait pas beaucoup de clubs capables de surpasser les Diables rouges sur le marché des transferts à l’époque, mais c’était fini dès que Barcelone s’est impliqué.

Bonne chance pour battre Barcelone aux Brésiliens emblématiques

Avec une tradition féroce de Brésiliens excentriques – Romario, Rivaldo, Ronaldo – le Camp Nou était le foyer spirituel de Ronaldinho, même si personne ne le savait encore.

C’était son rêve et, comme il s’est passé, son destin de jouer pour les Catalans.

C’est peut-être pour cette raison que les étoiles se sont alignées de manière si folle pour s’assurer que c’est là qu’il s’est retrouvé au lieu d’Old Trafford.

Alors que le Barça tombait dans l’oubli, Joan Laporta et Sandro Rosell ont mené leur candidature à la présidence du club en promettant l’une des trois signatures de superstars : David Beckham, Thierry Henry ou Ronaldinho.

Beckham à Madrid a eu des implications pour Man United et Barcelone

Lors de l’élection, les nouveaux président et vice-président n’ont pas réussi à attirer Henry d’Arsenal et ont perdu Beckham au profit du Real Madrid, alors ils ont enlevé Ronaldinho à United à la dernière minute.

Le Brésilien s’est souvenu un jour : « C’est presque arrivé avec United. C’était une question de 48 heures, mais Rosell m’avait dit bien avant que je reçoive l’offre: “Si je deviens président du Barça, viendrez-vous?” J’ai dit oui.

“Ce n’était qu’une question de détails avec United lorsque Rosell a appelé pour dire qu’il allait gagner les élections là-bas. Et je lui avais promis que je jouerais pour le Barça.

Avec 30 millions d’euros, une somme énorme en 2003, Ronaldinho est toujours l’une des meilleures affaires de l’histoire des transferts.

Laporta est depuis retourné au Barça et est leur actuel président

Non seulement il a ramené les jours de gloire à Barcelone presque à lui seul, mais sa joie contagieuse sur le terrain a fait de lui le joueur le plus commercialisable et le plus talentueux de la planète par une distance absurde.

Et selon la légende de United Paul Scholes, le coup de manquer Ronaldinho n’a pas été perdu pour les joueurs.

Scholes a dit un jour : « Je me souviens de deux ou trois qui allaient peut-être arriver.

«Je pense que celui qui se démarque est Ronaldinho.

Ronaldinho a tout gagné avec le Barça

“Il était absent en pré-saison et nous étions aussi près que de l’annoncer et de lui donner un numéro, mais je pense qu’il a fini par changer d’avis à la dernière minute et à signer pour Barcelone.

“C’est vraiment étrange parce que nous avons joué contre Barcelone lors de cette tournée de pré-saison.

« Nous étions tous excités – Ronaldinho, quel joueur ! Je pense qu’il venait du PSG à l’époque et nous allions tous jouer avec lui et il va apporter quelque chose de spécial.

« Presque comme ce qu’Eric Cantona a apporté à l’équipe. Puis, trois jours plus tard, nous jouons contre lui et nous essayons tous de le frapper parce qu’il n’a pas signé pour nous.

Scholes pensait que Ronaldinho serait le prochain Cantona du club

“C’était décevant, mais j’ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs et il aurait été un autre joueur incroyable avec qui j’avais joué, mais cela ne s’est jamais produit.”

Ce n’était pas si mal pour United, cependant.

Toujours désespérés d’adoucir le coup du départ de Beckham et d’amener un nouveau n°7 à Old Trafford, ils ont signé quelques semaines plus tard ce mec nommé Cristiano Ronaldo.

Et la carrière légendaire de CR7 n’est pas le seul héritage de Ronaldinho à Old Trafford, il a également inspiré leur meilleur joueur d’aujourd’hui : Bruno Fernandes.

Les choses ne se sont pas trop mal passées pour United

Le milieu de terrain a récemment déclaré: “Au cours de mes premières années, le joueur que je pense est celui que tout le monde aimait et aimera toujours est Ronaldinho.

«Pour moi, c’est le joueur qui a la capacité de vous emmener et de vous mettre devant la télé, et vous y resterez des heures. Pendant des heures!

«Parce qu’il avait cette énergie et ce bonheur. Il était heureux dans tout ce qu’il faisait.

Fernandes est le produit de l’idolâtrie de Ronaldinho dans son enfance

“Vous l’appréciez quand vous voyez des gars jouer comme ça, donc pendant les premières années, Ronaldinho était mon joueur préféré.”

Donc, comme tout le monde du football, United a beaucoup à remercier Ronaldinho.

Mais il nous reste encore à imaginer ce que cela aurait été de le voir faire volte-face dans toute la Premier League.

