Ronaldinho “extraordinaire” résumé par le héros de Barcelone Lionel Messi, plus Zinedine Zidane, Neymar et Eden Hazard qui ont passé des heures à regarder ses compétences sur YouTube

Y aura-t-il jamais un joueur plus talentueux que le maestro qu’est Ronaldinho ?

Cela fait 18 ans que Barcelone l’a signé – et il était meilleur que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, selon son ancien coéquipier du Barça, Deco.

Ronaldinho est considéré comme l’un des plus grands joueurs de sa génération

“Quand nous ne savions pas quoi faire, il se créait des occasions de marquer”, a-t-il déclaré.

Le «petit effronté chappie» était un magicien absolu et personne ne peut le remettre en question.

Mais en même temps, il faisait trop la fête, s’entraînait trop peu et manquait d’envie et d’engagement pour maintenir son niveau au plus haut niveau.

La chute de Ronaldinho était triste à voir, mais cela n’enlève rien au fait que lorsqu’il était dans la fleur de l’âge, il était un génie complet. C’est pourquoi Paul Scholes et l’équipe de Manchester United se sont enthousiasmés lorsqu’il est apparu que le Brésilien se dirigeait vers la Premier League avant que le Barça ne les batte au poing.

Ronaldinho a laissé sa marque sur certains des plus grands noms du jeu, et qui de mieux pour commencer que son plus grand fan Deco ?

Déco

Deco a joué aux côtés de Ronaldinho à Barcelone de 2004 à 2008 et a aidé le club à remporter la Ligue des champions et deux titres en Liga.

“Dès le début, il est clair que Leo et Cristiano sont les plus grands”, a-t-il déclaré à AS.

“Surtout parce que personne ne pensait pouvoir mettre autant d’années à ce niveau, mais celui qui m’a le plus impressionné bien qu’il n’ait pas été aussi décisif était Ronnie.

“Pour moi, il sera toujours le meilleur.”

Deco et Ronaldinho étaient deux génies du football

Lionel Messi

Lorsque vous recevez des applaudissements de sans doute le plus grand joueur qui ait jamais vécu, alors vous savez que vous devez avoir fait quelque chose de bien.

“Ronaldinho était responsable du changement au Barça. C’était une mauvaise période et le changement qui s’est produit avec son arrivée a été incroyable », a déclaré le maestro argentin.

« La première année, il n’a rien gagné, mais les gens sont tombés amoureux de lui.

« Ensuite, les trophées ont commencé à arriver et il a rendu tous ces gens heureux. Le Barça devrait toujours être reconnaissant pour tout ce qu’il a fait.

Zlatan Ibrahimovic

L’attaquant légendaire a nommé son ancien coéquipier de l’AC Milan dans son onze de rêve des joueurs avec lesquels il avait joué en 2018.

“Ronaldinho a été phénoménal. Il a fait ressembler ses adversaires à des enfants », a-t-il fait remarquer.

Venant d’Ibrahimovic, c’est vraiment quelque chose.

Frank Rijkaard

Rijkaard et Ronaldinho ont rejoint Barcelone en même temps et auraient immédiatement cliqué.

Fait intéressant, ce dernier a également nommé le Néerlandais comme le meilleur manager avec lequel il a travaillé au cours de sa carrière.

“C’est l’homme qui fait la différence entre une équipe qui joue bien et une autre qui est vraiment mémorable”, a déclaré Rijkaard.

“Ronaldinho seul peut décider d’un match.”

Ronaldinho a nommé Frank Rijkaard comme le meilleur manager sous lequel il a joué dans sa carrière

Zinedine Zidane

Autre légende du jeu, Zidane a salué le talent “extraordinaire” de Ronaldinho.

“Ronaldinho est une classe totale – un très, très grand joueur. Il est rapide, puissant et possède des qualités techniques extraordinaires », a-t-il déclaré.

«C’est un dribbleur mais c’est aussi un joueur qui peut faire le jeu pour ses coéquipiers.

« Ce n’est pas vraiment un n°10, un vrai organisateur. C’est plus un deuxième attaquant qui peut marquer des buts et qui a la vision de les marquer.

Zidane a qualifié le Brésilien de “grand joueur”

Neymar

En grandissant, l’idole du Paris Saint-Germain était Ronaldinho et il avait des affiches du maestro brésilien sur le mur de sa chambre.

La paire a ensuite joué ensemble pour l’équipe nationale, profitant de moments mémorables ensemble.

« Personne ne peut se comparer à Ronaldinho. Je me souviens de ses jeux, de ses dribbles », a déclaré son compatriote.

“Je me souviens de lui avoir remporté tous les titres au Camp Nou.”

David Beckham

La paire a joué ensemble à l’AC Milan, la légende de Manchester United et de l’Angleterre insistant sur le fait que Ronaldinho est dans une ligue à part.

“Personne ne peut se comparer à Ronaldinho”, a-t-il déclaré. «Je me souviens de ses jeux, de ses dribbles. Je me souviens de lui avoir remporté tous les titres au Camp Nou.

“Il est entré dans l’histoire au Barça, il a marqué l’histoire avec le Brésil et il continue d’écrire l’histoire.”

La légende de Manchester United a adoré son temps à jouer aux côtés de Ronaldinho au San Siro

Nani

Nani admirait Ronaldinho de loin, et l’ancien meneur de jeu de Manchester United ne doutait pas de qui était le roi en termes de football.

« Le meilleur joueur de l’histoire ? Ronaldinho. Parce que quand il était à son meilleur, personne ne pouvait comparer », a-t-il déclaré.

« Il avait aussi toujours le sourire aux lèvres. Il avait du talent, a marqué des buts fantastiques et a mis de la magie dans le jeu. »

Nani était un grand admirateur des talents de Ronaldinho

danger édénique

Eden Hazard s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du jeu moderne et dit que Ronaldinho lui a appris ce qu’il fallait pour atteindre le sommet.

« J’ai beaucoup appris de Ronaldinho et Robinho. Le football est un jeu tactique et il faut parfois être sérieux », a déclaré le Belge.

«Mais ils m’ont appris à toujours le faire avec le sourire et à m’amuser. J’ai passé des heures à regarder leurs clips sur YouTube.

Eden Hazard a regardé des heures d’images de Ronaldinho et de ses coéquipiers de Barcelone

Sergio Ramos

Un compliment de votre rival doit toujours être considéré au plus haut niveau. Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a affronté Ronaldinho à plusieurs reprises et a été gêné à plus d’une occasion par l’éclat du Brésilien.

L’Espagnol a admis que c’était une tâche ingrate d’essayer de l’empêcher la plupart du temps, commentant: “Ronaldinho était pratiquement imparable à son meilleur, en tant qu’attaquant ou meneur de jeu.”

Ramos a eu des batailles difficiles contre Ronaldinho à l’époque