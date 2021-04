Ronaldinho recevra 6,3 millions de dollars pour l’image de l’Atlético Mineiro

26/04/2021

À 19:11 CEST

Daniel Guillen

Ancien joueur du PSG, du FC Barcelone ou de l’AC Milan, Ronaldinho Gaucho, a conclu un accord avec l’Atlético Mineiro par lequel le club s’engage à payer 6,2 millions de dollars en concept d’image en 30 versements au total entre mai 2021 et octobre 2023.

Le Brésilien, qui portait la chemise des coqs entre 2012 et 2014, Il avait stipulé un total de 13 millions de dollars pour son image une fois le lien avec le club finalisé, mais au début de 2020, les avocats du joueur ont intenté une action en justice, alléguant qu’il restait 5,6 millions de personnes par le club. La justice brésilienne s’est mise d’accord avec l’ancien joueur et la société qui gère ses droits d’image, Planet Invest, propriété de son frère.

Enfin, les trois parties impliquées, Ronaldinho, Atlético Mineiro et Planet Invest sont parvenus à un accord dans lequel un total de 6,7 millions de dollars était dû, un chiffre qui tomberait à 6,2 M actuellement et cela sera payé dans les deux ans et demi à venir.

Histoire avec l’Atlético de Mineiro

Ronaldinho a participé à la Réalisation de la Copa Libertadores avec l’Atlético Mineiro lors de la saison 2012/13. Le champion du monde, avec un Ballon d’Or derrière lui, il a également remporté une Recopa sud-américaine l’année suivante, augmentant son record.

Le brésilien a remporté une Coupe du monde et une Copa América avec l’équipe nationale et trois ligues et un champion au niveau du club. Au cours de sa carrière joué 543 matchs officiels et marqué 197 buts. Son dernier club était Fluminense en 2015.