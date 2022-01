Ronaldo a illuminé les Jeux olympiques de 1996 et a remporté une médaille pour le Brésil, mais était connu sous le nom de «Ronaldinho» et portait ce nom au dos de sa chemise.

Ronaldo Nazario restera dans les mémoires comme l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais honoré un terrain.

Les exploits d' »El Fenomeno » lors de la Coupe du monde 2002 pour le Brésil sont gravés dans l’histoire, bien que peu de gens se souviennent qu’il a également représenté son pays aux Jeux olympiques.

.

Ronaldo était la plus grande star des matchs de 96

En 1996, Ronaldo, alors âgé de 19 ans, a dominé une équipe brésilienne de stars qui a assisté aux matchs d’Atlanta aux États-Unis.

Le tournoi était réservé aux joueurs de moins de 23 ans, avec trois exceptions autorisées.

Rivaldo (24 ans), Bebeto (32 ans), Juninho (23 ans), Roberto Carlos (23 ans) et Dida (22 ans) figuraient également dans leur équipe.

Ils étaient déterminés à remporter la première médaille d’or olympique du Brésil en football, mais se heurteraient à une opposition féroce.

L’Argentine a emmené Diego Simeone (26 ans), Roberto Ayala (23 ans), Javier Zanetti (22 ans) et Hernan Crespo (21 ans) au tournoi.

L’Italie a amené Alessandro Nesta (20 ans), Fabio Cannavaro (22) et Gianluigi Buffon (18 ans).

L’Espagne a enrôlé Raul (19 ans), Fernando Morientes (20 ans) et Gaizka Mendieta (22).

Et la France comptait dans son effectif Robert Pires (22 ans), Sylvain Wiltord (22 ans) et Claude Makelele (23 ans).

Au milieu de l’abondance de talents au tournoi, Ronaldo était le nom clair de la star du futur.

Cependant, il n’a même pas joué sous son vrai nom.

Au tout début de sa carrière internationale, Ronaldo était en fait connu sous le nom de « Ronaldinho » (ce qui signifie petit Ronaldo en portugais) et portait ce nom sur son maillot.

Ronaldo était connu sous le nom de « Ronaldinho » aux Jeux olympiques de 1996

Il avait même « Ronaldinho » au dos de sa chemise

En effet, Ronaldo Rodrigues de Jesus, son coéquipier plus âgé lors de la Coupe du monde 1994, s’appelait également Ronaldo et surnommé « Ronaldao » (ce qui signifie grand Ronaldo).

Lorsque le vrai Ronaldinho a initialement rejoint la configuration brésilienne, il devait être connu sous le nom de «Ronaldinho Gaucho» afin qu’il ne soit pas confondu avec R9.

Finalement, El Fenomeno est devenu le plus vieux Ronaldo et a récupéré son vrai nom, mais aux Jeux olympiques de 1996, Ronaldo est également passé sous « Ronaldinho » car un autre coéquipier, Ronaldo Guiaro, avait deux ans de plus que lui.

Les Brésiliens de R9 ont été tirés au sort dans un groupe avec le Japon, la Hongrie et les chevaux noirs du Nigeria.

.

Ronaldo et Ronaldinho ont remporté la Coupe du monde ensemble en 2002

Remarquablement, ils ont perdu leur match d’ouverture 1-0 contre les Japonais, mais Ronaldo s’est réveillé dans les deux autres matches de groupe.

El Fenomeno a inscrit le premier but du Brésil du tournoi lors de sa victoire 3-1 contre la Hongrie, Juninho et Bebeto trouvant également le chemin des filets.

Puis, lors du dernier match de groupe contre le Nigeria, Ronaldo a propulsé son équipe vers une victoire 1-0 avec un but de l’extérieur de la surface.

Lors de leur quart de finale contre le Ghana, le joueur de 19 ans a de nouveau occupé le devant de la scène et a réussi un doublé lors d’une victoire 4-2.

Ensuite, en raison du format du tournoi, le Brésil a de nouveau rencontré le Nigeria en demi-finale.

Le résultat semblait prédéterminé compte tenu de la victoire 1-0 qui avait été en faveur du Brésil six jours auparavant.

.

Ronaldo était difficile à gérer pour les défenseurs aux Jeux olympiques de 1996

Flavio Conceicao a donné l’avantage au Brésil dès la première minute, mais cette fois le Nigeria a riposté lorsque Roberto Carlos a marqué contre son camp.

Avant la mi-temps, Conceicao a marqué à nouveau et Bebeto en a ajouté un troisième pour donner au Brésil une avance considérable.

A 15 minutes de la fin, ils semblaient destinés au match pour la médaille d’or.

Cependant, Victor Ikpeba a marqué à la 78e minute pour inspirer une récupération remarquable et Nwankwo Kanu, 19 ans, a égalisé le match dans les arrêts de jeu.

Kanu a ensuite marqué un but en or au début des prolongations pour éliminer étonnamment les favoris de Ronaldo de la compétition – 4-3 sur le score final.

Le Nigeria, qui comptait également Taribo West (22), Celestine Babayaro (17) et Jay-Jay Okocha (22) dans ses rangs, a ensuite battu l’Argentine 3-2 en finale et remporté une médaille d’or très inattendue.

Le Brésil a été laissé dans le match pour la médaille de bronze.

Ronaldo a de nouveau trouvé le chemin des filets lors d’une défaite 5-0 contre le Portugal pour s’assurer de repartir avec une médaille, même si ce n’est pas celle qu’il voulait.

Ronaldo a remporté une médaille de bronze olympique, bien que sur cette photo, il apparaisse en or

Ronaldo a rappelé à InsideTheGames des années plus tard : « Ce fut une expérience incroyable.

« Le Brésil a très bien joué jusqu’en demi-finale alors que nous menions 3-1 contre le Nigeria à 10 minutes de la fin.

« Malheureusement, l’équipe s’est endormie et a réussi à perdre 4-3, et n’a pas pu réaliser le rêve de la médaille d’or…

« Ma médaille de bronze est importante – tous les athlètes rêvent d’une médaille olympique et pour cette raison [mine] est chez lui dans un endroit important.

« Je pense que les Jeux olympiques sont très importants dans le monde entier pour tous les athlètes.

« Le football est une si grande passion dans le monde que la Coupe du monde sera toujours le trophée le plus recherché, mais les Jeux olympiques sont une si bonne occasion pour les joueurs de moins de 23 ans de promouvoir ces talents sur la scène mondiale. »

Ronaldo a marqué cinq buts aux Jeux olympiques de 1996 et a illuminé les matchs avec son exubérance juvénile, même si un imposteur nommé « Ronaldinho » en a revendiqué tout le mérite.