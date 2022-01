Ronaldo absent alors que Man Utd chanceux dépasse Aston Villa pour organiser le choc de la coupe Boro

Manchester United a réservé un affrontement à domicile avec Middlesbrough au quatrième tour de la FA Cup après une heureuse victoire 1-0 sur une impressionnante Aston Villa à Old Trafford lundi soir.

La première tête de Scott McTominay s’est avérée être le seul but d’une rencontre fougueuse contre les hommes de Steven Gerrard dans laquelle Cristiano Ronaldo était complètement absent de l’équipe de la journée.

Ronaldo a brillé par son absence alors que United s’alignait à nouveau sans le capitaine blessé Harry Maguire. Le patron par intérim des Red Devils, Ralf Rangnick, a affirmé que Ronaldo avait disparu car « il a eu des problèmes ces derniers jours ».

Malgré l’ajout d’une largeur bien nécessaire à leur côté, sous la forme de Marcus Rashford et Mason Greenwood, c’est le duo du milieu de terrain central qui a combiné pour le premier but à la huitième minute.

Fred a coupé sur son pied gauche et son centre d’inflexion a été accueilli par la tête de McTominay, qui a parfaitement chronométré sa course pour hocher la tête à huit mètres.

Villa a presque riposté rapidement lorsque Ollie Watkins a regroupé un effort à bout portant avant que John McGinn n’oblige David de Gea à effectuer un excellent arrêt à une main à 25 mètres.

Les visiteurs n’ont clairement pas été découragés par leur revers précoce et ont continué à avoir l’air dangereux à la pause.

Woodwork nie Watkins animé

Un long botté de dégagement d’Emi Martinez a conduit à une touche lamentable de Victor Lindelof qui a permis à Ollie Watkins de dégager. Le Suédois a récupéré mais a ensuite été retourné dans la surface par l’attaquant anglais, qui a décoché une frappe montante contre la barre.

United s’est amélioré à l’approche de la pause, avec un effort bien frappé de Luke Shaw renversé par Martinez tandis qu’une volée de McTominay a également testé l’Argentin.

Villa pensait qu’ils avaient égalisé peu de temps après la pause lorsque Danny Ings a terminé à bout portant après avoir saisi le signe de tête d’Ezri Konsa sur un coup franc. Mais après un long contrôle VAR, Jacob Ramsey a été jugé pour avoir bloqué Edinson Cavani lors de la préparation.

Une rencontre fougueuse commençait à déborder lorsque les fautes rapides de Bruno Fernandes et McGinn sont restées impunies par l’arbitre Michael Oliver.

Villa manquant de pointe

Villa a vu un autre but marqué pour hors-jeu à l’heure de jeu lorsque Ings s’est dégagé et que son jeton de but a été repoussé à la maison par un Watkins glissant. Ings a finalement été signalé, même s’il était clairement parti en premier lieu.

La domination de Villa a forcé Rangnick à un changement défensif lorsqu’il a amené Donny van de Beek pour Cavani avec 20 minutes à jouer.

United a eu une excellente occasion d’enterrer l’égalité à la 74e minute lorsque Fernandes a affronté Greenwood au but. Cependant, l’arrivée de l’attaquant anglais sous un angle serré a été repoussée par Martinez.

Une série de remplacements a ensuite suivi, mais Villa n’a pas réussi à rassembler une autre chance nette d’égaliser alors qu’un United plutôt chanceux a réservé un rendez-vous avec Boro début février.