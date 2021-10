Ronaldo achève un retour épique alors que les stars clés de Man Utd soulagent la pression de Solskjaer

Manchester United est revenu de 2-0 alors que Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, Bruno Fernandes et co se sont levés pour assurer une victoire de 3-2 à Ole Gunnar Solskjaer.

Après leur défaite cuisante contre Leicester ce week-end, Ole Gunnar Solskjaer a sonné les changements pour leur affrontement avec l’Atalanta. Le partenariat décrié Fred-Scott McTominay a été rappelé pour ajouter de l’énergie et de l’acier au milieu de terrain de United. Marcus Rashford a également été sélectionné pour commencer devant Jadon Sancho en difficulté.

Manchester United a pris un bon départ à Old Trafford, créant des opportunités de tournage précoces pour Rashford et Bruno Fernandes. Rashford en particulier avait l’air vif et désireux d’impressionner avec une compétition pour les places plus féroce que jamais.

Mais malgré la pression du début, c’est l’Atalanta qui a frappé en premier avec un but inscrit à Chelsea.

L’ancien arrière latéral des Blues, Davide Zappacosta, est arrivé à droite après que United ait été pris de froid sur un coup franc rapide. Sa réduction précise a trouvé son compatriote, l’ancienne star de Chelsea, Mario Pasalic, qui a devancé McTominay pour rentrer à la maison à bout portant.

Le pire départ possible pour Man Utd… Pris en train de faire la sieste pour un coup franc rapide et Mario Pasalic tape pour Atalanta en 15 minutes 😬#UCL pic.twitter.com/Py95E8XARC – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 20 octobre 2021

Les Red Devils ont cherché à riposter immédiatement, et sans une réaction intelligente de Juan Musso, Fred aurait mis les hôtes sur un pied d’égalité. Mais alors que les chances de United allaient et venaient, l’Atalanta tirait le meilleur parti de ses opportunités limitées.

L’arrière central Merih Demiral s’est faufilé entre Shaw et Harry Maguire dans un coin avant de jeter un coup d’œil à la maison pour doubler leur avantage. Avec une demi-heure passée et Villarreal en tête dans le match correspondant, les Diables Rouges croupissaient à la dernière place du Groupe F.

Rashford a eu une occasion en or de réduire les arriérés avant la pause après avoir déclenché le piège du hors-jeu. Mais faisant preuve d’une indécision inhabituelle, l’attaquant a hésité et a permis à Demiral de réussir un tacle glissé de dernier recours avant que la gâchette ne soit appuyée.

Fred a ensuite tiré large après avoir conduit à la défense d’Atalanta avant que Rashford ne frappe la barre transversale avec la mi-temps arrivant au mauvais moment pour United.

Bruno Fernandes a permis à Cristiano Ronaldo de marquer au but alors que les hôtes sont sortis des pièges après la pause. La première touche de l’attaquant était superbe, mais sa finition laissait beaucoup à désirer après avoir tiré directement sur Musso.

United n’a jamais faibli malgré sa série d’occasions manquées, et Rashford a donné à la foule de quoi se réjouir en en retirant un à la 53e minute.

Une sublime passe pour la première fois au coin de la rue de Fernandes a libéré Rashford qui a fait preuve d’un grand sang-froid pour toucher avant de se faufiler dans le coin inférieur sous un angle serré.

Corde de sécurité… Bruno Fernandes avec une sublime passe décisive en dehors de la botte et Marcus Rashford remporte son deuxième en deux matchs à son retour pour blessure 🔴#UCL pic.twitter.com/AsepvbXfy6 – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 20 octobre 2021

L’Atalanta flétrissait sous le poids de la pression de Man Utd et sans la largeur du poteau, McTominay aurait porté le score à 2-2. Illustrant la nature frénétique de la défense de dernier recours de l’Atalanta, les Italiens ont écopé de trois cartons jaunes en l’espace de deux minutes.

Solskjaer a sonné les changements dans l’espoir de maintenir leur rythme fulgurant. Paul Pogba et Edinson Cavani ont remplacé McTominay et Rashford.

Un corner rapide de Fernandes a semblé n’avoir rien donné avec les défenseurs centraux de Man Utd qui n’ont pas encore entré dans la surface. Mais avec une seconde chance quelques secondes plus tard, le centre de Fernandes a trouvé son chemin vers Harry Maguire qui s’était dirigé vers le deuxième poteau. Sans marque, le capitaine ne s’est pas trompé avec une première fois cool pour égaliser les scores.

Il y avait un sentiment d’inévitabilité dans le stade et quand United en avait le plus besoin, Ronaldo a livré.

S’élevant le plus haut pour rencontrer un centre de Shaw, Ronaldo a propulsé sa tête à l’intérieur du poteau proche pour porter le score à 3-2 et effectuer un retour mémorable.

L’Atalanta a poussé pour trouver un égaliseur dans les braises mourantes du match, mais le colorant était déjà jeté alors que United sortait vainqueur 3-2 lors d’une célèbre soirée européenne à Old Trafford.

