Ronaldo choqué par l’État de Man Utd, alors que l’équipe interroge Solskjaer sur deux problèmes

Un rapport accablant a affirmé que Cristiano Ronaldo était incrédule face à l’état actuel de Manchester United, tandis que les membres de leur équipe commencent à remettre en question deux décisions curieuses d’Ole Gunnar Solskjaer.

Il est juste de dire que la saison actuelle de Manchester United ne s’est pas déroulée comme beaucoup l’avaient prévu. Les Red Devils ont dépensé de l’argent en signant trois superstars de classe mondiale cet été. Mais malgré les arrivées de Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo, United semble avoir régressé.

En effet, United est déjà sorti de la Coupe de la Ligue, et sans l’héroïsme de Ronaldo, serait dans un trou dans la phase de groupes de la Ligue des champions.

Leur forme indifférente ne leur a permis de remporter qu’un seul de leurs six derniers matches de championnat. Les défaites à zéro contre Liverpool et Manchester City ont été particulièrement douloureuses.

Maintenant, un rapport accablant du Daily Mail a révélé l’incrédulité de Ronaldo quant à la chute du club.

Ils déclarent que le tueur à gages portugais était « bien conscient » que « les temps avaient changé » depuis que Sir Alex Ferguson a quitté le club. Cependant, il serait « choqué de voir à quel point les normes ont glissé ».

Les frustrations de Ronaldo ont été au rendez-vous ces dernières semaines. Il a été réservé pour avoir expulsé Curtis Jones contre Liverpool et a reçu un autre carton jaune contre Manchester City lorsqu’il s’est jeté sur Kevin de Bruyne dans les braises mourantes du match.

Mais selon le rapport, Ronaldo n’est pas seul dans sa consternation. L’article insiste sur le fait que plusieurs membres de l’équipe de joueurs sont mécontents du favoritisme perçu de Solskjaer envers certains joueurs.

Harry Maguire est spécifiquement indiqué, le demi-centre restant un choix garanti malgré une forme suspecte.

De plus, la réticence de Solskjaer à donner plus d’opportunités à Donny Van de Beek et Jesse Lingard provoque également la consternation au sein du camp.

Le Mail déclare que les coéquipiers du Néerlandais ne comprennent pas pourquoi le milieu de terrain n’a pas eu la chance de briller. De plus, les goûts de Fred et Scott McTominay dans la position qu’il joue n’ont pas mis le feu au monde.

Les 11 meilleurs et pires moments d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United

Pundit rend curieux la comparaison de Ronaldo et Thiago

Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo ne devrait pas être un habitué de Manchester United et ne devrait être choisi que pour certains matchs, selon l’ancien milieu de terrain de Liverpool Jason McAteer.

L’ancien homme de la République d’Irlande estime également que la situation de Ronaldo à Old Trafford se compare également à celle de Thiago Alcantara à Liverpool.

En effet, McAteer pense, comme le fait Jurgen Klopp avec Thiago, qu’Ole Gunnar Solskjaer ne devrait utiliser Ronaldo que dans certains jeux.

« Fabinho devrait être un partant chaque semaine, pas tellement avec Thiago », a déclaré McAteer à LFC TV.

«Je le vois un peu comme la situation de Ronaldo à Manchester United. Pour moi, c’est un joueur qu’on regarde et qu’on ne choisit que pour certains matchs.

LIRE LA SUITE: Newcastle dépasse Man Utd alors que les pourparlers commencent avec le résolveur de problèmes idéal de Solskjaer