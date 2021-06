Ronaldo d’abord, le Pogba : la bataille des bouteilles de sponsoring de l’Euro 2020

in

F

La superstar de la RANCE Paul Pogba est entrée dans la bataille des bouteilles de l’Euro 2020 – en retirant un Heineken de la table devant lui lors d’une conférence de presse d’après-match.

Pogba, un musulman pratiquant, a choisi la bière du sponsor officiel et l’a placée hors du champ alors qu’il s’asseyait pour s’adresser aux journalistes à Munich après avoir été nommé homme du match lors de la première victoire 1-0 de la France sur l’Allemagne.

L’alcool est considéré comme « haram » dans la foi islamique, bien que la bouteille que le milieu de terrain de Man Utd a arrachée à la vue était apparemment sans alcool.

Le camouflet est intervenu un jour après que le capitaine portugais Cristiano Ronaldo a écarté les bouteilles de Coca-Cola dans une configuration similaire à Budapest.

LIRE LA SUITE

Ronaldo, assis à côté du manager Fernando Santos avant le match de son équipe contre la Hongrie, a mis de côté avec irritation deux bouteilles de soda, puis a pris une bouteille d’eau et a semblé encourager à boire cela à la place – en disant “Água!”

L’intervention a coïncidé avec la chute des actions de Coke à Wall Street, effaçant 4 milliards de dollars de la valeur de sa société mère américaine.

Les actions de Coca-Cola se négociaient autour de 56,17 $ lors de l’ouverture de Wall Street lundi, mais ont fortement chuté à un moment donné, effaçant environ 4 milliards de dollars de sa capitalisation boursière de 242 milliards de dollars, conformément au Dow Jones.

Un porte-parole de l’Euro 2020 a ajouté : “Les joueurs se voient offrir de l’eau, aux côtés de Coca-Cola et Coca-Cola Zero Sugar, à leur arrivée à notre conférence de presse.”

Il a déclaré que “tout le monde a droit à ses préférences en matière de boissons” et a des “goûts et des besoins” différents.

Ronaldo suit une routine de remise en forme qui comprend six repas et cinq siestes par jour et a fait part de son irritation face au goût de son fils Cristiano Jr pour le coca.