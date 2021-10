Ronaldo demande “ clairement ” à Solskjaer et un changement tactique radical à Man Utd est ordonné

in

L’attaquant de Man Utd, Cristiano Ronaldo, a “fait comprendre” à Ole Gunnar Solskjaer qu’un changement tactique doit être mis en œuvre pour qu’il marque beaucoup plus régulièrement.

Ronaldo, 36 ans, a pris un bon départ dans la vie à Old Trafford. La légende portugaise a marqué cinq buts lors de ses cinq premiers matches, bien que l’équipe ait globalement travaillé tout au long du mois de septembre.

Son dernier vainqueur contre Villarreal était aussi vital qu’ils viennent compte tenu de leur défaite surprise d’ouverture contre les Young Boys deux semaines auparavant.

S’ils n’avaient pas remporté la victoire mercredi soir, cela n’aurait été qu’une victoire lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Et selon ESPN, Ronaldo a identifié un changement tactique Homme Utd besoin de mettre en œuvre. Une fois fait, Ronaldo pense qu’il peut marquer avec un meilleur ratio qu’un but par match.

Ils déclarent que Ronaldo a ” clairement fait savoir à Solskjaer ” que ses coéquipiers de Man Utd doivent déplacer le ballon plus rapidement, à la fois pendant la transition et ensuite dans le dernier tiers.

Ils citent des sources qui affirment que l’équipe d’entraîneurs de Man Utd pense que Raphael Varane est la clé de la modification.

On pense que le demi-centre français est plus capable d’accélérer le rythme de l’arrière que ses collègues défenseurs Harry Maguire, Victor Lindelof et Eric Bailly. Accélérer la distribution vers l’avant à partir de la ligne de fond est déclaré être un objectif clair.

Ronaldo aurait cru qu’il peut être encore plus puissant en capitalisant sur une défense qui est toujours en train de se remettre en forme.

Solskjaer est apparemment d’accord avec les perspectives de Ronaldo. L’article conclut que “le travail est en cours sur le terrain d’entraînement” qui verra le rythme s’accélérer et la production de Ronaldo augmenter.

Pendant ce temps, l’ancien capitaine de Man Utd Ashley Young a dit aux Red Devils de l’homme parfait pour combler un vide laissé par une icône du club en 2018.

S’adressant à BBC Radio Five Live (via Goal), le vétéran de Watford a insisté sur le fait que Man Utd n’avait jamais correctement remplacé Michael Carrick.

Le milieu de terrain chic a formé le fondement du milieu de terrain de Man Utd pendant plus d’une décennie après le départ de Roy Keane. Young pense qu’aucune des options actuelles de Solskjaer n’est capable d’avoir l’impact de Carrick, bien que le PSG Marco Verratti pourrait.

L’Italien de 28 ans a été superbe dans la salle des machines alors que le PSG a coulé Man City 2-0 mardi soir. De l’avis de Young, Verratti serait une signature “incroyable” pour Man Utd.

« Le type Michael Carrick a disparu depuis des années. Ils ne sont pas sortis et ont remplacé Michael Carrick. Ne vous méprenez pas – Fred et McTominay sont de bons joueurs mais je ne pense pas qu’il y ait un Michael Carrick dans le coin.

«Je regardais le match PSG contre City hier et je pense que Marco Verratti est le plus proche et personne n’est sorti pour tester l’eau pour essayer de le signer. Je pense qu’il serait une signature incroyable pour Manchester United.

