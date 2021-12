Ronaldo en colère envoie un texto à la demande de «respect» alors qu’un ancien joueur propose un as de Man Utd

Cristiano Ronaldo aurait augmenté la mise dans sa guerre des mots avec Antonio Cassano et aurait ordonné à l’Italien de lui donner un peu de « respect ».

Le couple est à couteaux tirés depuis un moment. L’ancien attaquant de Milan, de l’Inter et de l’Italie a remis en question l’engagement de Ronaldo pour la cause alors qu’il était à la Juventus. Il a suggéré que le skipper portugais était un joueur « égoïste », qui ne se souciait de l’équipe que lorsqu’il marquait lui-même.

Et le ex-as rom controversé a également déclaré que Ronaldo n’était pas l’un des cinq meilleurs joueurs de l’histoire du jeu. Il a classé Lionel Messi, Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff et le Brésilien Ronaldo devant la star de Manchester United.

L’ancien attaquant du Real Madrid a franchi le seuil des 800 buts jeudi en marquant un doublé pour les Diables rouges. Ronaldo en compte désormais 801 avant la visite de dimanche à Crystal Palace.

Et on dirait qu’il en a assez d’être abattu par Cassano. Football Italia rapporte des citations de Cassano selon lesquelles Ronaldo a obtenu son numéro de téléphone de Gianluigi Buffon.

On dit qu’il a envoyé un texto à l’italien, évacuant son spleen face à la critique perçue.

Cassano a déclaré à Bobo TV (via The Mail) : « L’autre jour, j’ai vu un SMS d’un numéro espagnol. Quatre longs textes. Voyons s’il (Ronaldo) le confirme car je les ai également transmis à Gigi (Buffon), qui m’a dit qu’il avait donné mon numéro à Cristiano.

« Il (Ronaldo) m’a dit que je devais le respecter, que je devais respecter les buts qu’il avait marqués, ce qu’il avait gagné et ce qu’il représente. »

Cassano tient bon

Cassano et Ronaldo ne sont clairement pas d’accord. Nul doute que ce dernier détient tous les droits de vantardise quand il s’agit de leurs carrières de joueurs respectives.

Mais il semble que Cassano n’ait pas l’intention de reculer.

« Je ne crains personne et j’ai répondu en écrivant que je venais de dire la vérité : il n’y a qu’un seul Ronaldo (brésilien) et Messi est meilleur que lui », a-t-il ajouté. « Il a continué en disant qu’il avait de l’argent. Il a marqué plus de buts dans sa carrière, alors que je n’en avais marqué que 150.

«Cristiano a tout dans la vie. Il devrait y aller doucement et être détendu plutôt que de voir ce que les gens disent de lui. Il devrait être comme Messi et être plus détendu.

Et le joueur de 39 ans a clairement indiqué qu’il n’était pas un grand fan du quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

« C’est la vérité, j’ai appelé Buffon et je lui ai dit aussi, j’ai aussi dit à Giorgio Chiellini », a-t-il poursuivi. «Je ne lui ai jamais manqué de respect, en tant qu’homme ou en tant que footballeur. Je ne l’aime pas, il y a 50 joueurs que j’aime plus que lui, et alors ?

