“Ronaldo est difficile à gérer”

in

06/07/2021 à 11h45 CEST

sport.es

Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur de la Lazio, a fait des déclarations à ‘Sportitalia’ où, entre autres, il a parlé de Cristiano Ronaldo et combien il est difficile de vivre avec lui : “Ronaldo C’est une entreprise multinationale avec des intérêts personnels qui doivent coïncider avec les intérêts de l’équipe. C’est une situation difficile à gérer à tous points de vue.”

L’entraîneur italien a également souligné les aspects positifs d’avoir le Portugais : “Ses chiffres à la fin de l’année sont incontestables. Quand quelqu’un atteint ces niveaux, il est clair qu’il représente.”

Quant à savoir s’il considère que la continuité du Portugais à la Juve est bonne, il a assuré que “ça dépend des besoins du club. A mon avis il vaut mieux abandonner un joueur que de le faire à cinq ou six”.

Il a également parlé de Jorginho, qu’il a entraîné à Chelsea : « S’il remporte aussi le championnat d’Europe, il est clair qu’il sera éligible au Ballon d’Or. C’est un joueur raffiné et probablement pas compréhensible pour tout le monde. lui et ne le regarde que pendant un match. Il donne l’impression que tout est facile. C’est sa grandeur. La capacité de déplacer le ballon avec une seule touche. Quand il est arrivé à Chelsea, il se dirigeait vers City. Heureusement, nous avons pu apporter lui à nous. Même là, au début, ils ont eu du mal à le comprendre. Mais plus tard, ils ont explosé en popularité. Je suis très heureux pour ce qu’il fait, c’est quelqu’un qui le mérite.