Ronaldo et Chelsea achètent snobé alors qu’un expert nomme un véritable « faiseur de différence »

in

La légende de Liverpool, Phil Thompson, a choisi sa “signature de l’été” qui fera pencher la balance dans la course au titre de Premier League, et ce n’est pas Cristiano Ronaldo ou Romelu Lukaku.

La saison en cours s’annonce pour produire l’une des courses au titre les plus excitantes de mémoire récente. À l’heure actuelle, le consensus commun est que l’un quelconque de Man City, Man Utd, Chelsea ou Liverpool pourraient être sacrés champions quand la poussière retombera.

À l’exception de Liverpool, chacun de ce quatuor a considérablement renforcé son équipe cet été.

Homme Utd a acquis Raphael Varane et Jadon Sancho avant de laisser le meilleur pour la fin avec Ronaldo. Chelsea a résolu leurs problèmes d’avant-centre en sanctionnant un contrat record de 97,5 millions de livres sterling pour ramener Lukaku à Stamford Bridge.

Ville d’homme avait des visions d’acquérir la paire anglaise Harry Kane et Jack Grealish, mais a finalement dû se contenter de ce dernier.

Liverpool, quant à lui, a renforcé ses rangs défensifs lors de l’achat d’Ibrahima Konate, bien que le Français semble peu susceptible d’avoir un impact significatif cette saison avec Joel Matip préféré jusqu’à présent.

Choisir la signature de la saison dans cette liste de blanchisserie de noms d’élite n’est pas une tâche facile. Mais via le Liverpool Echo, Thompson a affirmé que Grealish était son choix. De plus, il estime que Grealish a fait “toute la différence” pour le titre de Man City.

“Je dois dire que Jack Grealish est la signature de l’été”, a déclaré Thompson. «J’espérais que Liverpool serait pour lui, mais 100 millions de livres sterling ont dépassé la plupart des équipes, à l’exception de Manchester City.

«C’est un vrai changeur de jeu et un joueur fantastique. Liverpool a Harvey Elliott et Sadio Mane qui peuvent créer une étincelle à partir de rien, et de la même manière, il apporte cela aux équipes pour lesquelles il joue.

«Il entrerait directement dans l’équipe de Liverpool, il est si bon. Je dirais que Manchester City est prêt à concourir à nouveau pour le titre avec Grealish.

“Avant de signer, j’aurais dit que Liverpool était un bon cri pour le titre, mais maintenant il a fait toute la différence dans le défi du titre de City.”

Dix choses que vous ne saviez pas sur le prochain adversaire de l’Angleterre, Andorre



Abramovich soutient-il un énorme accord avec Chelsea en janvier?

Pendant ce temps, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a débloqué environ 80 millions d’euros pour mettre la touche finale à l’équipe de Thomas Tuchel en janvier, selon un rapport.

Les Bleus chassés Jules Koundé pour une grande partie de la fenêtre, mais n’a finalement pas réussi à tordre le bras de Séville. La solide position de négociation de l’équipe de la Liga avec le football de la Ligue des champions à offrir et les trois ans restants sur l’accord de Koundé signifiaient qu’ils n’étaient pas tentés de vendre à bas prix.

Le Français détient une clause de libération qui serait d’environ 77 millions de livres sterling dans son contrat. Chelsea n’était pas disposé à le déclencher, malgré la vente de Kurt Zouma à West Ham au cours de la dernière semaine de la fenêtre.

Mais selon Caught Offside (citant le média espagnol Don Balon), Abramovich a pour objectif d’acquérir Kounde à la première opportunité disponible.

Ils affirment que le propriétaire russe est “prêt à financer un transfert de 80 millions d’euros” pour Koundé dans la fenêtre d’hiver.

LIRE LA SUITE: Euro Paper Talk: Man Utd fera un plongeon en janvier pour la première cible défensive