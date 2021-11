Ronaldo et Grealish marquent et City gagne à 16/1 avec Paddy Power

Manchester United accueille Manchester City ce week-end dans l’énorme affrontement derby de Manchester – et talkSPORT s’est associé à Paddy Power pour vous offrir une augmentation de prix spéciale sur le match.

Cristiano Ronaldo et Jack Grealish sont les stars de leurs clubs, tous deux impatients de marquer un but dans ce qui serait un match très compétitif.

GETTY

Old Trafford accueille l’épreuve de force épique du samedi

Et Paddy Power a poussé Ronaldo et Grealish à marquer et City à gagner à 16/1.

Réclamez l’augmentation du prix spécial talkSPORT EDGE ici.

Et si vous n’êtes pas déjà un client Paddy Power, vous pouvez utiliser leur offre de pari sans risque de 20 £ sur le pari – réclamez-le ici*.

Ronaldo a une nouvelle fois sauvé United en égalisant mardi soir contre l’Atalanta.

De retour à Old Trafford après 11 ans à jouer pour le Real Madrid, l’attaquant portugais a pris un bon départ, marquant deux buts contre Newcastle lors de son match inaugural.

City, de son côté, a fait une émeute mercredi contre le Club de Bruges en s’imposant 4-1 contre le club belge.

PADDY POWER – Pari sans risque de 20 £*

Grealish a été remplacé à 20 minutes de la fin du match, ce qui semblait idéal pour que Guardiola repose son homme vedette pour le match énorme en début d’après-midi de samedi.

L’ancien milieu de terrain d’Aston Villa est arrivé à l’Etihad pour 100 millions de livres sterling et est devenu le joueur anglais le plus cher du processus.

Le joueur de 26 ans a déjà marqué une fois pour les Citizens et devrait maintenir sa forme offensive samedi.

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre mise en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront admissibles à cette promotion. Les CGU s’appliquent. Paddy’s Rewards Club : obtenez un pari gratuit de 10 £ lorsque vous placez 5x paris de 10 £+. Les CGU s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.