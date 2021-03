15/03/2021 Allumé à 20h05 CET



Cristiano Ronaldo et la Juventus ils resserrent les rangs. Au moins de l’extérieur, le club et le joueur partagent le même message d’unité. «Maintenant, je suis enthousiasmé par les prochains matchs et les défis. Les prochains records et trophées! L’avenir est demain et il y a beaucoup à gagner avec la Juventus et le Portugal« , a écrit le Portugais sur son profil Instagram ce dimanche après avoir réussi un triplé contre Cagliari en 32 minutes, un duel qui s’est terminé 1-3.

Cependant, Christian a publié hier un nouveau message dans lequel il a déclaré: «Il reste encore beaucoup à faire et je pense que nous pouvons le faire ensemble & rdquor;. Un écrit en anglais accompagné d’une photo de lui portant le maillot du Portugal. Aucune référence à la «Vecchia Signora».

La version club

La Juve a fixé sa position dimanche par l’intermédiaire du directeur sportif, Fabio Paratici, qui a assuré qu ‘«il n’y a aucun doute & rdquor; sur la continuité des Portugais, dont le contrat expire en 2022, et attaqué ceux qui se demandent si son arrivée a été positive ou négative pour le club.

« Ça me fait rire, je n’ai jamais pensé que Cristiano pouvait être débattu, s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise opération. Ce sont des discours que j’ai entendus dans ma ville, dans des bars, je n’ai jamais pensé les écouter à ces niveaux », a-t-il déclaré Paratici à ‘Sky Sport’ à l’approche du match contre lui Cagliari.

«On parle d’un joueur qui a remporté cinq Ballons d’Or, je ne sais pas combien de ligues des champions, meilleur buteur de Serie A. C’est un luxe de vous avoir avec nous, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous& rdquor;, a réglé le gérant.

Le débat au sein de la Juve

Mais tu peux déjà dire la messe Paratici, que la paroisse «bianconera» et le club lui-même doutent. Christian a été réservé pour gagner le Des champions et depuis, ils n’ont fait qu’accumuler les échecs. Il est tombé au cours des trimestres de 2018 avec le Ajax et lié deux éliminations au deuxième tour contre le Lyon et le Port. Sans oublier que le Une série, monopole « bianconero » pour neuf campagnes, est en passe de Milan.

Giovanni Cobolli, ancien président de la Juventus, a synthétisé ce point de vue grandissant la semaine dernière: «Cristiano était un mauvais achat, je l’ai dit dès le premier jour. Montrer son appréciation pour le grand champion qu’il est, c’est trop cher et conditionnant. Signé pour 117 millions d’euros en 2018, Ronaldo gagne 31 millions d’euros nets par an, soit plus de quatre fois plus que le deuxième joueur le mieux payé de l’équipe.

Le Real Madrid, à l’affût

Dans les coulisses, Jorge Mendes fait son travail. Parce qu’à 36 ans, Christian vous n’avez pas de temps à perdre. Le Juve, qui après avoir confié son destin aux objectifs portugais, conçoit une rénovation nécessaire, également provoquée par le crépuscule de bannières telles que Bonucci ou Chiellini.

« Le Parisien » a déjà rapporté la semaine dernière que le PSG suivre de près la situation de ‘CR7‘, qui est aidé par la relation cordiale entre Mendes Oui Al-Kelaïfi. Et hier c’était Zidane celui qui a ajouté plus de carburant au feu en déclarant que le retour de Ronaldo au Real Madrid «Peut être donné». Si la rivière fait du bruit, c’est que l’eau coule.