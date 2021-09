Ronaldo étend le record de buts de Man Utd contre Newcastle avec des débuts de rêve

Cristiano Ronaldo s’est assuré de faire la une des journaux lors de ses deuxièmes débuts à Manchester United, marquant deux fois lors d’une victoire 3-1 sur Newcastle.

Le retour du joueur de 36 ans à Old Trafford était très attendu et il ne s’est pas trompé au moment de se produire. Après une première mi-temps frustrante malgré les occasions pour les hôtes, il a frappé juste avant la mi-temps. Newcastle – qui était tout aussi impressionnant en première mi-temps – a riposté.

Mais Ronaldo a marqué son doublé pour couronner un retour de rêve, avant que Bruno Fernandes et Jesse Lingard n’ajoutent de la brillance au score.

L’international portugais Ronaldo a eu des occasions plus tôt dans la mi-temps, mais son but était le plus facile de tous, bondissant sur l’erreur de Freddie Woodman.

Homme Utd dominé la première mi-temps, mais Newcastle aurait également pu prendre l’avantage dans les 45 premières minutes. En effet, Joelinton a tiré large après avoir dépassé Raphael Varane à la pause après l’erreur de jugement du Français.

Bien qu’il ait finalement marqué, le premier effort de Ronaldo l’a vu se tromper de volée pour la première fois et tomber. Cependant, son passage a ensuite été fait pour Joe Willock avant qu’il ne tire dans le filet latéral.

Varane s’est également presque racheté, passant le plus haut du coin de Luke Shaw à la tête juste à côté.

À l’autre bout, Allan Saint-Maximan a ensuite mené une contre-attaque et mis en place Matt Ritchie. Cependant, le tir de l’Écossais a dévié vers De Gea. Pourtant, une meilleure chance allait et venait pour les visiteurs lorsque Willock a tiré depuis la droite de la surface.

Mais après que le tir de Jadon Sancho soit passé à côté, Ronaldo a mis Ole Gunnar Solskjaerdu côté de devant profondément dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Le tir de Mason Greenwood de l’extérieur de la zone a traversé un certain nombre de corps et Woodman a par conséquent renversé son arrêt. Mais Ronaldo a réagi le plus rapidement, tapant à la maison. Il s’agissait de son septième but en 12 matchs contre les Magpies.

Cependant, Newcastle riposté à 11 minutes de la seconde mi-temps.

Le plaquage raté de Harry Maguire sur Miguel Almiron a permis à l’attaquant de s’échapper. Son croisement avec Javier Manquillo était précis et l’Espagnol a terminé brillamment.

Ronaldo frappe le coup de poing de Newcastle

L’équipe d’entraîneurs des Diables rouges semblait soudain animée, avec Juan Mata et Donny van de Beek parmi les remplaçants en train de s’échauffer.

Cependant, Ronaldo a rétabli l’avance des hôtes avec son deuxième du match. Après une belle passe, Shaw a libéré l’ailier, qui a mis le ballon entre les jambes de Woodman pour marquer huit buts en 12 matchs contre les Magpies.

Mais Newcastle montrait encore des menaces, notamment le tir de Joelinton après une bonne course que De Gea a dû repousser.

Fernandes a été l’homme principal pendant un certain temps à Old Trafford. En tant que tel, il a dû se lancer dans l’acte avec Ronaldo dominant. Le Portugais a écrasé un effort à longue distance dans le coin supérieur gauche après n’avoir pas été fermé.

Le désir de Newcastle était passé avant ce but, mais United aurait adoré continuer et continuer à marquer. Ils en ont ajouté un de plus, Jesse Lingard terminant un beau mouvement dans les arrêts de jeu.