Max Verstappen a donné un aperçu de la façon dont il pourrait encore performer au plus haut niveau au milieu de la trentaine – comme Lewis Hamilton et Cristiano Ronaldo.

Le leader du Championnat du monde n’a que 23 ans, il lui reste donc encore une douzaine d’années avant d’atteindre l’âge de ces superstars mondiales – deux des sportifs les plus titrés de la planète, nés à seulement un mois d’intervalle au début de 1985.

Ni Hamilton ni Ronaldo ne connaissent de baisse importante de leur niveau bien qu’ils aient atteint le stade de “vétéran”, le septuple champion du monde en particulier étant toujours ou très proche de son apogée, venant de signer une prolongation de contrat de deux ans avec Mercedes.

Au contraire, ces carrières deviennent de plus en plus durables en raison des normes de condition physique que les sportifs peuvent maintenir, comme en témoignent ces dernières années les stars du tennis Novak Djokovic et Serena Williams, tandis que cet été, Phil Mickelson est devenu le plus vieux champion de golf majeur quelques semaines avant son 51e anniversaire. .

Verstappen pense que le talent d’un pilote de Formule 1 est évident dès le plus jeune âge, mais qu’il existe une variété de domaines dans lesquels ils peuvent se développer au fil du temps pour devenir le package complet – et, espérons-le, un champion du monde.

“Je pense qu’en termes de rythme pur, je ne pense pas que vous vous amélioriez beaucoup parce que vous avez ce talent ou non”, a déclaré Verstappen, qui détient sept records F1 différents “le plus jeune à”, a déclaré à Crash.net.

« Vous ne pouvez pas être rapide un an et ensuite plus lent. C’est plus comme par expérience au fil des ans, je pense que vous comprenez mieux la voiture, les pneus, les pistes sur lesquelles vous avez été, les mauvaises et les bonnes situations dans lesquelles vous avez été. Tout est dans les petits détails à la fin de la jour qui fait la différence en Formule 1.

“Cela vous donne juste un peu plus de confiance, de préparation et de compréhension dans ces moments décisifs pour faire un bon tour, ou simplement être compétitif en général.

«Je pense que cela s’améliore chaque année et vous n’arrêtez jamais d’apprendre. Quand vous avez 35 ou 36 ans, vous avez cette expérience dans votre sac.

Verstappen a établi une comparaison avec Ronaldo, qui a considérablement changé son jeu au fil des ans pour s’assurer qu’il reste au sommet.

“C’est comme un joueur de football – parfois ils peuvent perdre un peu de vitesse, mais ils peuvent compenser en lisant simplement la situation mieux que peut-être cinq ans auparavant, alors qu’ils sprinteraient peut-être un peu plus vite mais ne comprendraient pas pleinement la conscience”, a déclaré le Néerlandais. .

«Pour moi, je pense que Ronaldo est un exemple incroyable. Bien sûr, il n’est pas à la même vitesse qu’il y a cinq ou six ans, car vous ralentissez quand vous vieillissez en termes de course à pied.

“Mais je pense qu’il s’améliore par la prise de conscience et juste par les expériences qu’il a sur le terrain, par exemple.”

