Ronaldo insiste sur le fait qu’il n’a pas encore fini alors qu’il revendique un record du monde remarquable

in

Cristiano Ronaldo n’est pas encore satisfait de ses exploits de buteur international malgré s’être imposé comme le tireur le plus prolifique du secteur avec un doublé tardif pour faire couler la République d’Irlande.

Les Le Portugal de 36 ans a traîné de retour de la défaite des éliminatoires de la Coupe du monde à Faro mercredi soir pour signifier sa qualité durable alors qu’il se prépare à enfiler un maillot de Manchester United pour la première fois en 12 ans.

Ses efforts lui ont valu une victoire 2-1 dans le Groupe A à l’Estadio Algarve et lui ont permis de dépasser le total de 109 de l’ancien attaquant iranien Ali Daei, qu’il a égalé lors de la phase finale de l’Euro 2020, bien qu’il ait insisté par la suite sur le fait qu’il n’était pas d’humeur à autoriser les défenseurs internationaux à répit.

Écrivant sur son compte Instagram, il a déclaré: “De tous les records que j’ai battus au cours de ma carrière – et heureusement il y en a eu quelques-uns – celui-ci est très spécial pour moi et c’est certainement sur l’étagère des réalisations qui me rendent vraiment fier.

« Tout d’abord, parce que chaque fois que je représente mon pays, c’est un moment spécial, de savoir que je défends le Portugal et de montrer au monde de quoi sont faits les Portugais.

« Deuxièmement, parce que les compétitions des équipes nationales ont toujours eu un impact très fort sur moi pendant que je grandissais, en regardant mes idoles jouer pour leurs drapeaux un été sur deux en Euros et en Coupes du monde.

«Mais enfin et surtout, parce que marquer 111 buts pour le Portugal signifie 111 moments comme ceux que nous avons vécus aujourd’hui en Algarve, des moments d’union mondiale et de bonheur pour des millions et des millions de citoyens portugais dans le monde entier. Pour eux, chaque sacrifice en vaut la peine.

« Merci Portugal. Merci à tous mes coéquipiers et adversaires d’avoir rendu ce voyage si inoubliable. Continuons à nous rencontrer sur le terrain dans les années à venir ! Je ne ferme pas le compte pour l’instant.

Qui a remporté le mercato ? Aston Villa? Homme Utd? Daniel Lévy ?…

L’Irlande a laissé à la rue la dernière magie de Ronald

L’Irlande était à moins d’une minute d’une célèbre victoire grâce à la tête de John Egan sur le coup de la mi-temps lorsque Ronaldo a frappé pour la première fois, et semblait prêt à émerger avec un point plus que louable jusqu’à ce qu’il répète l’exploit à la sixième minute de Temps d’arrêt.

Le manager Stephen Kenny a déclaré : « Je pensais que nous étions très très proches d’une victoire historique. Les joueurs étaient vraiment exceptionnels et j’ai senti qu’en première mi-temps, on contrôlait une bonne partie du match.

« Notre avance en première mi-temps ne nous a pas flattés. La seconde mi-temps a été plus difficile pour nous. C’est une équipe de grande qualité qui a bien joué en seconde période. Nous avons défendu héroïquement et avons eu des chances de monter de deux.

« Mais nous ne pouvions pas tout à fait y arriver. Perdre comme nous l’avons fait est dévastateur.

LIRE LA SUITE: Neville a toujours des inquiétudes, malgré la nomination du meilleur joueur de Man Utd avec Ronaldo